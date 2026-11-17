MS 2026.311

Hơn một năm sau tai nạn bị cột bê tông đổ trúng chân, cậu bé Trần Như Khánh (SN 2015, quê Ninh Bình) đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và điều trị với chi phí tốn kém...

Khối bê tông đổ sập vào chân

Phần lớn thời gian, Khánh phải nằm điều trị tại bệnh viện. Quá trình điều trị còn kéo dài khiến gia đình lâm cảnh khó khăn. Đến nay, gia đình đã vay mượn gần 200 triệu đồng và không còn khả năng xoay xở viện phí.

Bị khối bê tông đổ vào chân, em Trần Như Khánh trải qua 5 lần phẫu thuật

Nhớ lại vụ tai nạn xảy ra với con trai vào tháng 8/2025, chị Phạm Thị Tho (mẹ của Khánh) vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Tho kể, hôm đó, Khánh ra vườn giúp cô ruột hái nhãn.

Trong lúc giữ thang cho cô hái nhãn, cô của Khánh bám vào một cột bê tông. Bất ngờ, cột đổ xuống. Khánh đứng bên dưới bị khối bê tông nặng đè trúng chân phải của em.

Gia đình lập tức đưa Khánh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định em bị vỡ xương gót chân và tiến hành phẫu thuật xử lý tổn thương.

Hai ngày sau ca mổ, do vết thương phức tạp nên gia đình xin chuyển Khánh đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Theo chị Tho, tại đây, Khánh trải qua 3 ca phẫu thuật liên tiếp để xử lý tổn thương ở chân, sau đó, Khánh tiếp tục được điều trị và chăm sóc kéo dài. Đến ngày 10/10/2025, Khánh được xuất viện về nhà.

Trong thời gian điều trị tại nhà từ tháng 12/2025 đến tháng 3/2026, Khánh kiên trì tập phục hồi chức năng nhưng vùng chân bị tổn thương của Khánh lại xuất hiện tình trạng loét, chảy mủ và ngày càng nặng, buộc Khánh phải dừng tập luyện.

Đến giữa tháng 10/2026, Khánh được gia đình đưa đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị vết thương ở chân. Tại đây, các bác sĩ xác định em cần phẫu thuật lại để xử lý vạt che phủ gót chân phải.

Trải qua nhiều lần phẫu thuật và điều trị, chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng khiến gia đình Khánh đã khó khăn càng thêm khó khăn

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, Khánh có tiền sử tai nạn do khối bê tông rơi trúng chân. Trước khi chuyển đến bệnh viện, Khánh đã trải qua 4 lần phẫu thuật, gồm 3 lần tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 1 lần tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Các bác sĩ nhận định, Khánh cần tiếp tục phẫu thuật bằng kỹ thuật cao, có can thiệp vi phẫu. Ngày 12/11 vừa qua, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho Khánh.

Với ca mổ này, phần chi phí kỹ thuật dự kiến không được bảo hiểm y tế chi trả, ước tính khoảng 70-100 triệu đồng.

Sau phẫu thuật, em còn cần thời gian điều trị, chăm sóc và phục hồi để nuôi dưỡng vùng da ghép, vì vậy ngoài số tiền trên, gia đình vẫn cần thêm một khoản chi phí cho Khánh điều trị trong thời gian tới.

Gia đình nghèo nợ hàng trăm triệu đồng

Chị Tho cho biết, suốt hơn một năm qua, Khánh trải qua nhiều lần phẫu thuật và điều trị khiến số tiền gần 200 triệu đồng mà gia đình vay mượn để chữa bệnh cho con đã cạn sạch. Trải qua ca mổ thứ 5, số tiền vay mượn của gia đình tiếp tục tăng lên. Không chỉ kinh tế khó khăn mà việc học của Khánh cũng bị gián đoạn.

Gia đình chị Tho thuộc diện cận nghèo. Ngoài Khánh, vợ chồng chị Tho còn 2 con nhỏ đang tuổi ăn học và mẹ chồng gần 70 tuổi vẫn phải lam lũ ruộng đồng.

Chị Tho làm công nhân, mỗi tháng thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng. Còn chồng chị làm lao động tự do, thu nhập cũng không ổn định.

Gia đình chị Tho thuộc diện hộ nghèo

Theo chị Tho, từ khi con trai nhập viện đến nay, để có tiền phẫu thuật, mua thuốc và chăm sóc con, gia đình đã phải vay mượn gần 200 triệu đồng. Khoản nợ cũ chưa trả được, nay chi phí phẫu thuật và điều trị mới tiếp tục phát sinh. Khi Khánh nhập viện Bệnh viện Việt Đức, gia đình mới vay mượn được 12 triệu đồng để đóng tạm ứng viện phí, trong khi chi phí ca phẫu thuật mới đây gia đình chưa xoay xở được.

Nhìn con nằm trên giường bệnh, chị Tho không giấu được nỗi lo lắng: “Mỗi lần thấy vết thương của con phải mổ đi mổ lại, vợ chồng tôi đau lòng lắm. Chỉ nghĩ đến thôi tôi đã thấy xót con. Sau ca mổ, chi phí điều trị của con vẫn còn dài, chúng tôi đã hết cách rồi”.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Như Khánh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.311 (em Trần Như Khánh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Tho (mẹ của em Khánh) theo địa chỉ: Xóm 9, thôn Bắc Điền Dương, xã Đại Hoàng, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0987679465.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý