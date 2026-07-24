MS 2026.195

13 năm đưa con đi tìm sự sống

Trong khu điều trị của Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Việt Đức), chị Hoan lặng lẽ chờ tin con gái Nguyễn Ngọc Anh (SN 2013, xã Nghi Dương, TP Hải Phòng) sau ca ghép gan. Với người mẹ ấy, suốt 13 năm qua, bệnh viện đã trở thành nơi lui tới quen thuộc trong hành trình giữ lại sự sống cho con. Chừng ấy năm chị chưa một ngày được ngủ ngon giấc.

Vừa tròn một tháng tuổi, bụng của Ngọc Anh xuất hiện tình trạng chướng to, đại tiện phân trắng. Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Nhi Hải Phòng, các bác sĩ xác định bé mắc teo đường mật bẩm sinh, xơ gan và nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị.

Được 2 tháng tuổi, Ngọc Anh trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để cắt bỏ đường mật. Từ đó đến nay, cô bé liên tục phải tái khám và điều trị tại Hà Nội.

"Suốt 13 năm, cứ khoảng 1-2 tháng, hai mẹ con lại từ Hải Phòng lên Hà Nội khám. Con thường xuyên bị nhiễm trùng đường mật, nhiều lần phải nhập viện cấp cứu", chị Hoan chia sẻ.

Nhưng bệnh tật của Ngọc Anh vẫn chưa dừng lại. Cách đây 5 năm, bệnh của bé xuất hiện thêm biến chứng tăng áp động mạch phổi. Riêng tiền thuốc điều trị đã khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng, không thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả.

Đầu năm 2026, bệnh tiến triển nặng hơn, chi phí thuốc tăng lên khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng, trở thành gánh nặng đối với gia đình chỉ sống bằng thu nhập của người chồng làm công nhân cơ khí và nông nghiệp.

Sau ca ghép gan cho con gái, gia đình chị Hoan đã lâm vào cảnh khánh kiệt

Hy vọng sống bằng tiền tỷ

Cuối năm 2025, các bác sĩ thông báo bệnh xơ gan của Ngọc Anh đã ở giai đoạn cuối, biến chứng sang tim và ghép gan là cơ hội duy nhất để duy trì sự sống. Giữa lúc gia đình chưa biết làm thế nào để cứu con thì tin vui bất ngờ đến.

Ngày 9/7/2026, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nguồn tạng hiến từ người chết não phù hợp với Ngọc Anh. Tin vui này khiến chị Hoan vỡ oà khóc, lập tức đưa con vào viện.

Ngày 10/7, ca ghép gan được thực hiện thành công, niềm hy vọng cho cô bé 13 tuổi sau nhiều năm chống chọi bệnh tật.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài thì gia đình lại đối mặt áp lực tài chính. Tổng chi phí ghép gan và điều trị sau ghép khoảng 1,5 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Sỹ Trung (SN 1983), bố Ngọc Anh, làm công nhân cơ khí với thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng, là lao động chính của gia đình. Ngoài Ngọc Anh, vợ chồng anh còn nuôi hai con nhỏ là Nguyễn Hương Giang (học lớp 5) và Nguyễn Ngọc Thu Ngân (6 tuổi).

Do phải túc trực chăm con nhiều năm, chị Hoan không có công việc ổn định. Để kịp đóng tạm ứng viện phí, gia đình đã dùng toàn bộ 400 triệu đồng tiền tích cóp, đồng thời vay mượn thêm 400 triệu đồng từ người thân, bạn bè.

Đến nay, khoản tiền 800 triệu đồng mới chỉ đáp ứng một phần chi phí điều trị. Gia đình vẫn còn nợ viện phí, trong khi Ngọc Anh sẽ phải sử dụng thuốc chống thải ghép lâu dài sau phẫu thuật.

Sau ca ghép, Ngọc Anh còn phải điều trị thải ghép để duy trì sự sống

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Ngọc Anh mắc bệnh xơ gan từ nhỏ, đã điều trị nhiều năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện bệnh đã trải qua ca ghép gan thành công. Chi phí ghép gan và các vật tư hỗ trợ đã vượt 1 tỷ đồng. Sau ghép, bệnh nhân cần tiếp tục dùng thuốc chống thải ghép với chi phí khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Tia hy vọng cho cuộc đời cô bé 13 tuổi vừa mới được thắp lên, nhưng trước mắt cô bé vẫn là hành trình dài điều trị đầy gian nan, trong khi kinh tế gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ. Lúc này, cô bé Ngọc Anh và gia đình rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện tiếp tục điều trị, giúp Ngọc Anh giữ vững cơ hội sống vừa được mở ra sau ca ghép gan.

Bạn đọc giúp gia đình em Nguyễn Ngọc Anh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.195 (em Nguyễn Ngọc Anh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đoàn Thị Hoan (mẹ của Ngọc Anh) theo địa chỉ: Thôn 7, xã Nghi Dương, Thành phố Hải Phòng. Số điện thoại: 0974062580.

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