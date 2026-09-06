MS 2026.239

Khoảng 13h30 ngày 12/8/2026, sau khi hoàn thành ca làm, trên đường trở về nhà, Bùi Minh Hiếu (SN 1999, ở thôn Thụy Dương, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) gặp tai nạn giao thông bị thương nặng và được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn, sau đó chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (cơ sở Ninh Bình) cấp cứu.

Ngay trong ngày 12/8, Hiếu được phẫu thuật cấp cứu. Sau đó, tình trạng sức khỏe của em tiếp tục diễn biến phức tạp và phải lọc máu trong 2 ngày.

“Thời điểm con phải lọc máu tôi lo lắm. Suốt 2 ngày ấy tôi mất ăn mất ngủ vì quá lo cho con”, bà Nguyễn Thị Ái (mẹ em Hiếu) kể.

Ngày 22/8, Hiếu tiếp tục được phẫu thuật hàm mặt. Đến ngày 27/8, em được đưa vào khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị sau khi xuất hiện tình trạng tụ máu dưới màng cứng. Những ngày qua, Hiếu tiếp tục được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Bùi Minh Hiếu, 27 tuổi, nhập viện sau tai nạn giao thông với các chấn thương: chấn thương sọ não, hàm mặt, ngực và cột sống. Bệnh nhân phải điều trị cấp cứu với chi phí tốn kém.

Gia đình cho biết quá trình điều trị của Hiếu dự kiến còn kéo dài. Chi phí điều trị là gánh nặng lớn đối với họ.

Tai nạn nghiêm trọng khiến Hiếu bị đa chấn thương nặng

Hiện tại, chi phí thuốc men ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế khoảng 4 triệu đồng mỗi ngày. Ngoài ra, gia đình đã đóng tạm ứng viện phí khoảng 107 triệu đồng.

Dù phía người gây tai nạn đã hỗ trợ cho Hiếu 45 triệu đồng, tuy nhiên số tiền này vẫn không đủ chi phí điều trị. Để có tiền lo cho con, bà Ái phải vay mượn từ người thân, họ hàng và hàng xóm.

Gia đình bà Ái thuộc diện khó khăn. Trước đây, chồng bà là ông Bùi Đức Doạt (SN 1972) là lao động chính, làm nghề sửa điện nước thuê. Bà Ái mắt kém, không có khả năng lao động ổn định.

Gia cảnh khó khăn, năm 2017, sau khi học xong lớp 12, Hiếu xin đi làm công nhân ở Hải Phòng, mong có thêm thu nhập phụ giúp bố mẹ và lo cho em gái là Bùi Thị Trúc Uyên (SN 2012) ăn học.

Cuối năm 2021, ông Doạt mắc bệnh ung thư gan. Đến năm 2022, ông qua đời.

Chồng mới qua đời do bệnh ung thư, bà Ái tiếp tục chứng kiến con trai nguy kịch vì tai nạn

Từ khi bố mất, Hiếu trở thành lao động chính của gia đình. Hằng ngày, em rời nhà từ sáng sớm, gửi xe tại thị trấn rồi đi theo xe đưa đón của công ty đến Hải Phòng làm việc.

Nhưng từ ngày Hiếu gặp tai nạn, bà Ái vừa phải chăm con vừa phải xoay xở các khoản chi phí điều trị.

Theo gia đình, thời gian điều trị của Hiếu còn kéo dài. Sau khi sức khỏe ổn định, em có thể cần tiếp tục phục hồi chức năng và theo dõi sức khỏe. Trong khi đó, gia đình đã cạn sạch tiền, không còn khả năng tự lo toàn bộ chi phí điều trị.

Theo xác nhận của địa phương, hoàn cảnh gia đình bà Ái đang gặp khó khăn. Lúc này, Hiếu rất cần vòng tay chia sẻ từ cộng đồng, bạn đọc và các nhà hảo tâm để có cơ hội điều trị, vượt qua cơn nguy kịch.

Bạn đọc giúp em Bùi Minh Hiếu có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.239 (em Bùi Minh Hiếu) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Bà Nguyễn Thị Ái theo địa chỉ: Thôn Thụy Dương, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0979050941.

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