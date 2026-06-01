MS 2026.142

Tiếng khóc yếu ớt của bé Ngô Phi Phước Hưng (SN 2025) vang lên trong căn nhà cũ chắp vá nằm bên con lạch (con hói) thông ra sông Kiến Giang, thuộc thôn Đại Phong (xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) như xé lòng vợ chồng anh Ngô Phi Khá (SN 1988) và chị Lưu Thị Hồng Sương (SN 1991).

Đã 8 tháng tuổi nhưng bé Hưng vẫn chưa biết lật, thường xuyên quấy khóc, phần đầu bị bẹp méo vì nằm một chỗ quá nhiều. Cứ khoảng nửa tháng đến 20 ngày, vợ chồng anh Khá lại tất tả ôm con vượt hơn trăm cây số vào Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu và truyền máu.

Nỗi đau ấy càng trở nên ám ảnh khi trước đó anh chị đã mất một con vì căn bệnh quái ác.

Năm 2016, con đầu lòng của anh chị vừa chào đời đã nguy kịch, suốt hơn 20 ngày ôm con chạy chữa khắp các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương cũng là quãng thời gian người mẹ trẻ sống trong tuyệt vọng. Cuối cùng, đứa bé không thể trở về nhà.

Sau cú sốc mất con, anh chị gắng gượng làm lụng nuôi bé thứ hai là Ngô Phi Khả Toàn (SN 2020). Cuộc sống vốn nghèo khó nhưng gia đình vẫn cố chắt chiu qua ngày.

Đầu năm 2025, chị Sương mang thai lần nữa, trong suốt thai kỳ chị đi khám và sàng lọc đầy đủ nhưng không phát hiện bất thường. Cả gia đình đều hy vọng đứa trẻ lần này sẽ khỏe mạnh, bù đắp phần nào những mất mát trước đó. Thế nhưng, bi kịch lại tiếp tục ập xuống.

“Tôi sinh mổ con ở tuần thai thứ 36. Khi sinh ra, con chỉ nặng 2,4kg và không khóc, nằm trên bàn mổ mà lòng tôi như lửa đốt. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy phải cấp cứu gần 30 phút con mới hồi phục rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới”, chị Sương kể.

Từ bệnh viện tuyến dưới lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, bé Hưng chỉ nằm vài tiếng đồng hồ rồi tiếp tục được các bác sĩ chuyển gấp vào Bệnh viện Trung ương Huế. Hành trình giành giật sự sống cho con của vợ chồng anh Khá bắt đầu trong hoảng loạn và bất lực.

“Tại Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ phát hiện con bị tan máu nặng và chỉ định thay máu toàn phần để cứu sống. Sau truyền máu, sức khỏe của con khá hơn, da bớt vàng, gia đình tưởng như hy vọng đã lóe sáng.

Thế nhưng chỉ ít ngày sau, tình trạng thiếu máu lại tái diễn nghiêm trọng, cơ thể con tạo máu rất kém, phải phụ thuộc truyền máu thường xuyên để duy trì sự sống”, anh Khá nghẹn ngào.

Sau đó, các mẫu xét nghiệm chuyên sâu được các bác sĩ tiến hành mẫu phẩm và gửi ra Hà Nội. Kết quả khiến cả gia đình chết lặng khi bác sĩ xác định bé mắc bệnh tan máu bẩm sinh beta thể nặng.

Suốt gần 4 tháng trời, Hưng nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, người thân không được vào gặp. Chị Sương chỉ biết đứng ngoài hành lang bệnh viện, nghe tiếng máy móc vọng ra rồi lặng lẽ khóc nghẹn. Từ ngày con lâm bệnh, căn nhà nghèo gần như không còn tiếng cười.

Những tháng đầu điều trị đã tiêu tốn hơn 200 triệu đồng. Sau 8 tháng liên tục chạy đi chạy lại giữa viện và nhà, khoản nợ vay mượn của gia đình nay đã vượt quá 350 triệu đồng.

“Bác sĩ nói, con sẽ phải truyền máu và thải sắt suốt đời. Chỉ khi lớn hơn, nếu tìm được nguồn hiến tủy và tế bào gốc phù hợp, các bác sĩ mới tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng thể. Nếu cơ thể con đáp ứng đủ điều kiện, bác sĩ sẽ chỉ định ghép tủy và cấy tế bào gốc. Chỉ có như vậy, bệnh của con mới có cơ hội được chữa khỏi.

Sau 4 tháng nằm viện, con được bác sĩ cho về nhà nhưng mỗi tháng vẫn phải đi truyền máu và tái khám từ 1-2 lần, mỗi đợt kéo dài khoảng chục ngày. Chi phí thuốc men, ăn uống, đi lại lên tới 7-8 triệu đồng. Trong nhà có gì bán được tôi cũng đã bán hết rồi…”, anh Khá buồn bã nói.

Trước đây, vợ chồng anh Khá sống nhờ gần 3 sào ruộng và công việc phụ hồ bấp bênh của anh với thu nhập hơn 300 nghìn đồng mỗi ngày. Những hôm mưa gió hay nắng gắt là thất nghiệp, từ ngày con bệnh nặng, anh phải nghỉ làm thường xuyên để cùng vợ chăm con.

Căn nhà gia đình đang ở là ngôi nhà cũ được dựng từ thời ông bà, nhiều lần chắp vá tạm bợ. Nhà nằm sát con lạch thông ra sông Kiến Giang nên mỗi mùa mưa lũ, nước thường ngập gần hết mái hiên, có năm dâng sâu tới 2m.

Khó khăn càng chồng chất khi cha anh Khá là ông Ngô Phi Cáp (SN 1951), từng tham gia chiến trường Lào, là bệnh binh hạng 2 và nhiễm chất độc da cam. Ông đã hai lần bị tai biến, trí nhớ lúc tỉnh lúc mê. Mẹ anh là bà Võ Thị Xoe (SN 1965) tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động.

Trao đổi với VietNamNet, Ông Phạm Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Thủy cho biết: “Gia đình anh Khá có hoàn cảnh hết sức éo le khi con mắc bệnh tan máu bẩm sinh, phải điều trị kéo dài để giành giật sự sống, trong khi bố mẹ già đều đau yếu.

Dù địa phương luôn quan tâm nhưng điều kiện còn hạn chế. Rất mong các mạnh thường quân dang tay sẻ chia, giúp bé Ngô Phi Phước Hưng có thêm kinh phí chữa bệnh và thêm hy vọng được tiếp tục sống trong vòng tay yêu thương của gia đình”.

Bạn đọc giúp bé Ngô Phi Phước Hưng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.142 (bé Ngô Phi Phước Hưng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Ngô Phi Khá (bố bé Hưng) theo địa chỉ: Thôn Đại Phong, xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 09655 68817

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.