MS 2026.141

Tại khoa Nhi - Bệnh viện K3 (Cơ sở Tân Triều), có cô bé thường lặng lẽ ngồi một mình ở góc phòng bệnh, mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định, đó là Nguyễn Thị Thảo (SN 2010, quê ở xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hoá). Thảo đang từng ngày gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư hạch.

Tuổi thơ thiếu vắng tình thương

Đầu tháng 12/2025, khi đang chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ I, Thảo cảm nhận thấy cơ thể xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Những cục hạch lạ đau nhức liên tiếp nổi lên ở vùng cổ nên Thảo xin mẹ đưa đi khám.

Thảo được đưa đến khám tại một phòng khám tư gần nhà. Sau hơn một tuần uống thuốc không đỡ , Thảo được mẹ là chị Cù Thị Thanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa) thăm khám.

Tại đây, kết quả chụp X-quang thấy dấu hiệu bất thường ở phổi, lập tức Thảo được chuyển ra Bệnh viện K3 (Cơ sở Tân triều).

Sau khi bác sĩ tiến hành sinh thiết và thực hiện các xét nghiệm, chị Thanh chết lặng khi bác sĩ thông báo, Thảo mắc bệnh U lympho Hodgkin (ung thư hạch).

Chị Thanh nghẹn ngào kể, năm 2009, chị làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Tại đây, chị gặp và kết hôn sau đó sinh được Thảo vào cuối năm 2010.

Thế nhưng, do cuộc sống của vợ chồng chị Thanh phát sinh nhiều mâu thuẫn, hai vợ chồng ly thân. Một mình chị ôm con về nhà mẹ đẻ khi ấy đã gần 70 tuổi.

Năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, chị Thanh đi thêm bước nữa và sinh được 2 bé.

Để lo cho gia đình, chị Thanh làm công nhân may tại một công ty gần nhà. Dù thường xuyên tăng ca, nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải cuộc sống cho cả gia đình 7 người, trong đó có bố mẹ chồng đã già yếu.

Giữa lúc khó khăn thì Thảo bất ngờ đổ bệnh. Chị Thanh buộc phải nghỉ việc để chăm con. Nguồn thu nhập của cả gia đình giờ chỉ trông chờ vào nghề phụ hồ bấp bênh của chồng chị.

Từ tháng 12/2025 đến nay, Thảo đã trải qua 5 đợt điều trị hóa chất. Trong 2 đợt điều trị đầu tiên, do cơ thể Thảo không đáp ứng thuốc nên bác sĩ buộc phải thay đổi phác đồ.

Những đợt hóa trị liều cao khiến cơ thể của Thảo ngày càng tiều tụy, mái tóc rụng dần, chỉ còn lại sự mỏi mệt và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.

Theo phòng Công tác xã hội Bệnh viện K, bệnh nhân Nguyễn Thị Thảo mắc ung thư hạch và đã trải qua một ca phẫu thuật, đang điều trị hóa chất. Đây là căn bệnh phải điều trị kéo dài, chi phí tốn kém nên những gia đình nông thôn có thu nhập thấp cần có sự hỗ trợ từ cộng đồng.

"Mong kiếp sau không còn bệnh..."

Chị Thanh chia sẻ: “Những ngày đầu điều trị, con khóc rất nhiều vì đau đớn. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, nắm chặt bàn tay gầy guộc của con động viên…”.

Theo chi Thanh, chi phí điều trị cho Thảo đến nay đã lên tới hơn 130 triệu đồng. Để có tiền đóng viện phí và mua thuốc ngoài phác đồ, chị Thanh phải vay mượn khắp nơi hơn 80 triệu đồng.

“Biết tôi phải vay tiền để chữa bệnh cho con, Thảo ngày càng thu mình, ít nói hẳn. Con bé không đòi hỏi, không kêu ca, chỉ lặng lẽ ngồi bó gối ở góc giường bệnh. Sự im lặng của con khiến tôi đau lòng”, chị Thanh nghẹn ngào nói.

Các bác sĩ cho biết, bệnh U lympho Hodgkin nếu được điều trị đúng phác đồ và kịp thời thì cơ hội lui bệnh rất cao. Rất mong cộng đồng giúp đỡ cô bé vượt qua bệnh tật

Mỗi lần nhìn các bệnh nhi giống mình có đầy đủ bố mẹ chăm sóc, Thảo rầu rĩ nói với mẹ: “Chắc kiếp sau con mới có đầy đủ bố mẹ nhỉ? Con mong kiếp sau con không còn bệnh, được bố mẹ chăm sóc”.

Cơ hội sống của Thảo vẫn còn ở phía trước, nhưng hành trình ấy đang bị bủa vây bởi nghèo khó và sự tuyệt vọng từng ngày gặm nhấm tâm hồn cô bé tuổi 16.

Bạn đọc giúp em Nguyễn Thị Thảo ó thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.141 (em Nguyễn Thị Thảo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp chị Cù Thị Thanh (mẹ của Thảo) theo địa chỉ: Thôn Chiêm 3, xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0966825725.

