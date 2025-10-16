Giữa tháng 8 vừa qua, tại đồn cảnh sát Vĩnh Phong (quận Hán Dương, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), một người đàn ông gầy gò, quần áo cũ kỹ bước vào xin làm căn cước công dân.

Người đàn ông tự xưng là “Ngô Thời”, cho biết đã nhiều năm nay sống bằng nghề làm thuê ở Vũ Hán. Anh hiện không có giấy tờ tùy thân nên không thể tìm công việc ổn định.

Tuy nhiên, khi cảnh sát tra cứu thông tin, cái tên “Ngô Thời” hoàn toàn không tồn tại trong hệ thống. Càng bất ngờ hơn, khi được hỏi về quê quán hay gia đình, anh chỉ cúi đầu lặp lại: “Tôi không nhớ..., tôi thật sự không nhớ gì nữa”.

Sự việc khiến Phó trưởng đồn cảnh sát Tăng Thành chú ý. Vị cảnh sát nhẹ nhàng mời người đàn ông ngồi nghỉ, mang nước và bánh mì cho anh.

Sau nhiều giờ trò chuyện, anh dần mở lòng kể: Suốt gần 10 năm qua, anh theo một chủ thầu đi làm ống dẫn nước khắp nơi. Khi người chủ trở về quê, anh mất việc, sống lay lắt bằng lao động thời vụ.

Tháng 8 vừa rồi, do không đủ tiền thuê nhà, anh phải rời chỗ trọ và bắt đầu cuộc sống lang thang ngoài phố.

Anh Lý Bình ngồi cùng hai chị gái sau khi đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Jimu

Thấy người đàn ông đến làm căn cước bị ướt sũng vì mưa, vị cảnh sát sắp xếp chỗ nghỉ tạm ngay tại đồn, còn bỏ tiền mua đồ ăn và giúp anh ổn định lại tinh thần.

Không để sự việc dừng lại ở đó, cảnh sát Tăng Thành và đồng đội bắt đầu hành trình tìm lại thân phận cho “Ngô Thời”. Một nhóm tìm hiểu nơi anh từng trọ, nhóm khác liên hệ cơ quan dân chính xin hỗ trợ tạm cư và trợ cấp sinh hoạt.

Gần 1 tuần trôi qua, phía cảnh sát vẫn chưa có manh mối. Cho đến khi một chủ nhà trọ cũ nhớ lại: "Tôi nhớ anh ấy từng đưa căn cước công dân cũ cho mình", thông tin từ Ifeng.

Cảnh sát quay lại khu nhà cũ và lục tìm kỹ lưỡng. Cuối cùng, trong một chiếc chăn bỏ quên, họ phát hiện tấm căn cước đã ố vàng. Thông tin cho thấy, người đàn ông tên Lý Bình, quê ở thị trấn Trần Quý, thành phố Đại Dã (tỉnh Hồ Bắc).

Theo dữ liệu của công an, người tên Lý Quân (anh trai của Lý Bình) từng báo em trai mất tích từ năm 2012. Liên hệ theo số điện thoại cũ, cảnh sát Tăng kết nối được với gia đình. Ngày 9/9 vừa qua, 2 người anh và 2 người chị của Lý Bình tức tốc từ Đại Dã đến Vũ Hán.

Khi vừa gặp nhau tại đồn cảnh sát, anh trai Lý Quân òa khóc, nắm chặt tay em: "Em ơi, 23 năm rồi, cuối cùng anh cũng tìm được em!".

Lý Bình đứng sững vài giây, rồi bật khóc, ôm chầm lấy người thân trong nước mắt.

Tại địa điểm đoàn tụ, cảnh sát đã lấy mẫu ADN theo quy trình đã định. Lý Bình được anh chị đưa về nhà.

Người thân của Lý Bình cho hay, anh vốn là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Khi đang học cấp 3, mẹ mắc bệnh nặng, gia đình kiệt quệ, Lý Bình phải nghỉ học đi làm thuê ở Vũ Hán. Mấy năm đầu anh vẫn về quê ăn Tết, nhưng từ năm 2002 thì bặt vô âm tín.

"Cha tôi mất năm 2006, trước khi mất vẫn cầm tấm ảnh em trai, miệng gọi tên em mãi", Lý Quân kể.

Lý Bình cùng anh trai đến đồn cảnh sát tặng biểu ngữ để bày tỏ lời cảm ơn chân thành. Ảnh: Jimu

Khi Lý Bình trở về, cả làng kéo nhau đến thăm, chúc mừng. Gia đình cùng nhau ra mộ cha mẹ để báo tin vui. Hiện Lý Bình vẫn ở cùng anh trai vì căn nhà cũ đã hư hỏng nặng. Anh được làm lại giấy tờ và đang tìm việc mới để bắt đầu lại cuộc sống.

Dù đã đoàn tụ gia đình, ký ức của Lý Bình vẫn còn đứt đoạn. Anh chỉ nhớ mơ hồ những việc của 10 năm trở lại đây, không thể nhớ rõ những gì xảy ra trước đó. Bác sĩ cho rằng có thể anh từng bị ốm nặng, để lại di chứng gây mất trí nhớ tạm thời.

Tháng 10 vừa qua, Lý Bình cùng anh chị quay lại đồn cảnh sát mang theo 2 tấm biểu ngữ cảm ơn. "Nhờ cảnh sát Hán Dương mà chúng tôi mới tìm được người thân", anh Lý Quân xúc động nói.