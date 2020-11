10/07/2020

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 anh em ruột chém công an xã trọng thương.