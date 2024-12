Chiều nay (20/12), cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Khang (39 tuổi, quê huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hoàng Khang. Ảnh: Mạnh Khá

Theo điều tra, khoảng 17h15 hôm qua (19/12), tổ công tác Công an xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ) - do đại úy Nguyễn Vũ Hoàng làm tổ trưởng cùng 4 thành viên lực lượng an ninh cơ sở - tuần tra xử lý vi phạm trên tuyến đường 81.

Khi tổ tuần tra đến khu vực trước cổng Công ty All Wells thuộc ấp 1, xã Tóc Tiên thì phát hiện Nguyễn Hoàng Khang điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác yêu cầu Khang dừng xe để kiểm tra, thông báo lỗi vi phạm.

Nhận thấy Khang có dấu hiệu say xỉn, tổ công tác đã mời về trụ sở xã để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, đối tượng tỏ thái độ không hợp tác, buông lời thách thức và sau đó rời đi.

Một lúc sau, Khang quay lại rồi lấy từ trong cốp xe một con dao tự chế và lao đến tấn công, chém liên tiếp về phía đại uý Nguyễn Vũ Hoàng nhưng không trúng.

Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ Khang.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và xét thấy hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm để tấn công lực lượng công an của Khang đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”, Công an thị xã Phú Mỹ đã tiến hành khởi tố bị can.