Giữa những ngày hè nắng oi ả, ngôi nhà 3 tầng ở phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng (tỉnh Quảng Nam cũ) của gia đình anh Võ Trọng Cường (38 tuổi) và chị Lê Thị Phương Ái vẫn có một khoảng không gian xanh mát rộng rãi, đủ để các thành viên mắc võng nằm thư giãn, ngắm nhìn giàn dưa sai trĩu hay luống rau sum suê.

Đó là khu vườn sân thượng rộng 100m2 mà anh Cường gây dựng cách đây hơn 1 năm để làm món quà tinh thần dành tặng vợ, thay cho lời cảm ơn tới người đã đồng hành, gắn bó với mình từ những năm tháng còn khó khăn.

Khu vườn xanh tốt trên sân thượng tầng 3 là món quà anh Cường dành tặng vợ

Món quà tặng vợ

Anh Cường bắt đầu làm vườn sân thượng từ năm 2024 với mong muốn có nguồn rau trái sạch phục vụ bữa ăn hằng ngày cho gia đình, đặc biệt là hai cậu con trai nhỏ.

Bên cạnh đó, anh cũng muốn tạo một góc xanh mát ngay tại nhà để vợ có không gian thư giãn, chụp ảnh mà không cần phải đi đâu xa.

Những ngày đầu, việc làm vườn trên sân thượng không hề dễ dàng. Từ khâu vận chuyển đất, vật tư, phân bón lên tầng 3 đến việc trồng trọt trong điều kiện nắng gió đều khiến anh gặp không ít trở ngại. Dù lớn lên trong gia đình làm nông, anh vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm trồng trọt trên cao.

Thế nhưng, nghĩ đến khu vườn ngập tràn rau trái mà vợ con yêu thích, người đàn ông 38 tuổi không nản lòng.

Ngoài kiến thức nông nghiệp được chính ba ruột chỉ bảo, anh còn tham khảo kinh nghiệm từ các hội nhóm làm vườn trên mạng rồi điều chỉnh cách trồng cho phù hợp với điều kiện thời tiết tại địa phương.

Ba của anh Cường - người hỗ trợ con trai có thêm kinh nghiệm làm vườn trên cao hiệu quả

Để có khu vườn như hiện tại, anh Cường ước tính đã đầu tư khoảng 50 triệu đồng cho hệ thống giàn, chậu, giá thể và các vật tư cần thiết.

Nhận thấy vào mùa nắng, sân thượng hấp thụ nhiệt rất lớn, gió mạnh nên cây dễ mất nước nếu không xử lý tốt, anh quyết định làm mái cho vườn bằng cách lợp tôn, vừa giúp che chắn và lấy sáng tốt, vừa tránh gió lùa.

“Sân thượng cần giá thể nhẹ mà đảm bảo tơi xốp nên tôi tăng lượng xơ dừa để giữ ẩm.

Bên cạnh đó, tôi cũng trộn thêm tro trấu hun, phân bò và ủ cùng các loại nấm đối kháng cho đất khỏe hơn trước khi trồng cây”, anh Cường chia sẻ.

Gia chủ sử dụng hệ chậu lắp ghép thông minh, hạn chế tình trạng đất rơi ra sàn, giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp và giữ không gian vườn sạch sẽ

Theo anh Cường, phòng trừ sâu bệnh là công đoạn "đau đầu" nhất khi làm vườn sân thượng. Anh ưu tiên các biện pháp sinh học như: dùng dầu neem hoặc dầu khoáng để xử lý bọ trĩ, rệp sáp, sâu xanh; ủ nấm 3 màu vào đất để hạn chế trứng côn trùng; bổ sung nấm Trichoderma và các chế phẩm vi sinh vào đất nhằm tăng hệ vi sinh có lợi.

Anh Cường mắc võng nằm thư giãn giữa khu vườn. Nguồn: Cường Làm Vườn

Về phân bón, anh thường tự ủ phân bò, phân dơi và đỗ tương khoảng một tháng trước khi sử dụng, kết hợp tưới dịch đạm cá với phân gà viên, dịch chuối, phân dơi tuỳ vào từng giai đoạn phát triển của cây.

“Trong quá trình làm vườn sân thượng, tôi thấy khâu trộn ủ đất là tốn thời gian và công sức nhất. Vì xử lý đất thật kỹ lưỡng sẽ hạn chế được các mầm bệnh tối đa, đảm bảo trồng trọt thành công, rau trái cho năng suất tốt”, anh nhấn mạnh.

Hiện tại, khi vườn đã hoạt động ổn định, anh Cường dành 1-2 tiếng buổi sáng để chăm sóc hàng ngày. Sang chiều, trời mát mẻ, anh kết hợp lên thăm vườn, phun phòng trừ sâu bệnh và dọn dẹp vệ sinh…

Vụ mùa bội thu, vườn tràn ngập rau trái quanh năm

Để tối ưu không gian, thuận tiện chăm sóc mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ, anh Cường chia vườn thành 2 khu: khu trồng cây ăn trái như nho, dưa và khu trồng các loại rau, gia vị.

Trong đó, cây leo giàn được anh bố trí trồng phủ kín phần mái để tạo bóng mát tự nhiên. Ở dưới trồng cây tầm thấp, không cần nhiều nắng.

Dọc hai bên hông của sân thượng là các chậu trồng rau, dưa. Giữa vườn là lối đi rộng rãi.

Các loại rau trái sum sê trong vườn

Mùa nào thức nấy, anh ưu tiên trồng rau trái theo mùa.

Mùa nắng, trong vườn tràn ngập các giống cây chịu nhiệt như: cải bó xôi, rau dền, mồng tơi, bầu, bí, mướp… và dưa, nho, táo.

Riêng dưa - loại trái cây vợ đặc biệt yêu thích, anh dành phần lớn diện tích để trồng và chinh phục thành công một số giống như dưa lưới Huỳnh Long, dưa hấu, dưa lê Hàn ruột cam.

Tới mùa mưa, anh chuyển sang trồng các loại xà lách, cải, dưa chuột và dâu tây.

Các con anh Cường hào hứng cùng bố thu hoạch dưa trong vườn. Nguồn: Cường Làm Vườn

Gia chủ tiết lộ, mỗi vụ dưa, anh thu hoạch được khoảng 70-100 trái, sản lượng đạt từ 2 đến 2,5 tạ.

Còn rau cho thu hoạch thường xuyên, đủ để sử dụng hàng ngày cho bữa ăn của cả gia đình và biếu tặng người quen, bạn bè, hàng xóm.

Khu vườn trở thành góc thư giãn và chụp hình yêu thích của gia đình anh Cường

Không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch, khu vườn sân thượng còn trở thành góc thư giãn yêu thích của các thành viên.

Giữa vườn, anh Cường mắc một chiếc võng, bố trí thêm chiếc ghế dài để mỗi chiều cả nhà lên hóng gió, ngắm rau trái, tận hưởng khoảnh khắc bình yên.

“Không cần phải đi đâu xa, gia đình tôi vẫn có một góc riêng đủ để mang đến những niềm vui và sự thư giãn quý giá, giúp cả nhà càng thêm gắn kết hơn”, anh bày tỏ.

Ảnh: Cường Làm Vườn