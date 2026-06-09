Cách đây 4 năm, với mong muốn chủ động nguồn thực phẩm sạch cho gia đình, anh Nguyễn Văn Cương (32 tuổi, xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) tận dụng phần diện tích trống trên sân thượng để làm vườn.

Trên khu vườn rộng 90m², anh trồng nhiều loại rau quen thuộc như rau muống, rau cải, mồng tơi... cùng các giống dưa như dưa bở, dưa lưới, dưa hấu và dưa lê.

Anh Cương cho biết, việc trồng trọt được thay đổi theo mùa để đa dạng nguồn thực phẩm. Vào mùa hè, anh tập trung trồng các loại dưa, trong khi mùa đông ưu tiên những giống cây ưa lạnh như cà chua, súp lơ, bắp cải... nhằm phục vụ nhu cầu của gia đình quanh năm.

Anh Cương bắt đầu làm vườn sân thượng từ tháng 9/2022

Ngoài dưa, trong vườn còn có các loại rau theo mùa

Hiện trong vườn có 20 gốc dưa bở sáp cổ đang cho thu hoạch. Mỗi quả đạt trọng lượng khoảng 3,5kg, cá biệt có quả nặng tới 5kg.

Anh phải buộc dây làm giá đỡ cho quả, tránh bị rơi.

Theo anh Cương, loại dưa bở này dễ chăm, ít sâu bệnh lại đạt hiệu quả về năng suất và có chất lượng thơm ngon.

Gia chủ thu hoạch dưa bở sáp tại vườn

Để dưa bở sáp cho chất lượng tốt, anh trộn giá thể với phân gà hoai mục và lông gà xin được từ cơ sở kinh doanh gia cầm tại địa phương.

Đến giai đoạn cây bắt đầu thụ phấn, nuôi quả, anh tiếp tục dùng phân gà để bón định kỳ, kết hợp tưới thêm đạm cá và hỗn hợp phân bón (từ chuối, trứng, sữa, đậu tương) tự ủ hàng ngày.

Dưa bở sáp thường cho thu hoạch sau khoảng 65 ngày từ khi gieo. Nhưng năm nay, anh Cương trồng sớm, thời tiết không thuận lợi nên vụ dưa kéo dài gần 100 ngày

Về vấn đề phòng trừ sâu bệnh, anh chỉ sử dụng thuốc sinh học, phun phòng định kỳ vào thời điểm cây chưa ra quả. Còn lại, anh ưu tiên làm vườn theo hướng tự nhiên, nói không với thuốc hay phân bón hóa học để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và môi trường.

Một góc trồng dưa lưới trên sân thượng của anh Cương

Mỗi năm, chàng trai 9X luân phiên trồng 3-4 vụ dưa các loại, bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 8 âm lịch. Đây là thời điểm miền Bắc bước vào mùa hè – thu, trời nhiều nắng nên thích hợp trồng các giống cây ưa nắng như dưa, nhất là dưa lưới.

“Mình có khoảng 100 chậu đất trên sân thượng nên luân phiên khoảng 15 ngày lại xuống 1 lứa dưa, đảm bảo có dưa thu hoạch thường xuyên chứ không dồn dập thu vào một thời điểm.

Mỗi vụ, mình thu hoạch các loại dưa được khoảng hơn 100kg", anh Cương nói thêm.

Dưa trồng trên sân thượng vẫn thơm, ngon, bở tơi

Mùa này, 9X còn trồng giàn bí hạt dẻ, thêm nguyên liệu cho món canh bổ dưỡng ngày hè

Chủ vườn thừa nhận, trong quá trình làm vườn sân thượng, công đoạn vất vả nhất là trộn đất. Các công việc chăm sóc còn lại, anh làm dần thấy quen tay nên sắp xếp hợp lý để tối ưu thời gian và công sức.

Mùa hè, anh dậy sớm, dành khoảng 1 giờ mỗi sáng để chăm cây, quét dọn sân vườn. Giữa trưa, anh tranh thủ lên tưới cây để bổ sung cho cây có đủ lượng nước cần thiết.

Buổi tối, anh tiếp tục làm thêm một số việc như tỉa cành, bón phân, bắt sâu… và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn trong vườn rau trái.

Anh Cương thích thú thu hoạch thành quả lao động

Một góc vườn sân thượng rực rỡ nhờ những chậu hoa tươi xinh

Làm vườn sân thượng tuy vất vả nhưng anh Cương vẫn thấy vui vì có thể chủ động nguồn rau trái sạch hàng ngày cho gia đình, hiếm khi phải đi chợ.

Khu vườn còn trở thành nơi thư giãn giúp anh giải tỏa những áp lực, căng thẳng trong công việc và cuộc sống thường ngày.

“Những lúc mệt mỏi, mình lại lên vườn dưa thả hồn vào cây cối. Đứng giữa vườn cây do mình tự tay chăm sóc, nhìn ngắm thành quả, mình thấy mọi buồn phiền như được xua tan hết.

Ngoài ra, làm vườn còn giúp mình kết nối và quen biết được thêm nhiều anh chị em có cùng đam mê để học hỏi kinh nghiệm trồng trọt trên cao, lan tỏa những giá trị sống ý nghĩa”, chàng trai Hải Phòng bày tỏ.

Ảnh, video: Phúc Vũ