MS 2026.031

Những ngày đông lạnh giá, tại Bệnh viện K, cô gái Trần Thùy Linh (SN 2007) vẫn đang ngày đêm chống chọi với những cơn đau do căn bệnh ung thư xương quái ác gây ra.

Từ một nữ sinh đang tràn đầy ước mơ và hoài bão, giờ đây Linh đau đớn khi phải đối diện với bệnh hiểm nghèo

Hơn ba tháng trước, Linh vẫn là một nữ sinh tràn đầy ước mơ khi vừa bước chân vào giảng đường đại học. Thế nhưng, cuộc sống của em bất ngờ rẽ sang một hướng khác đầy đau đớn và thử thách.

Đầu tháng 10/2025, khi mới bắt đầu học kỳ đầu tiên của đời sinh viên, Linh xuất hiện những cơn đau nhức kéo dài ở chân. Nghĩ rằng đó chỉ là biểu hiện thông thường do đi lại nhiều hoặc vận động, em vẫn cố gắng đến trường. Tuy nhiên, sau gần ba tuần, cơn đau không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội, buộc gia đình phải đưa em đi khám.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, sau khi kiểm tra, các bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường và nhanh chóng chuyển Linh đến Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả chụp MRI cho thấy em có một khối u xương lớn. Chỉ vài ngày sau đó, Linh được chuyển tiếp đến Bệnh viện K.

Ngày 20/10/2025, bác sĩ tiến hành lấy mẫu sinh thiết. Kết quả chẩn đoán khiến cả gia đình như sụp đổ: Linh mắc ung thư xương giai đoạn 3. Kể từ đó, Linh bước vào hành trình điều trị với những đợt hóa trị liên tiếp. Đến nay, Linh đã hoàn thành năm đợt truyền hóa chất và đang chuẩn bị bước vào đợt thứ sáu, trong tình trạng sức khỏe suy giảm rõ rệt, tinh thần nhiều lúc chùng xuống.

Từ khi Linh mắc bệnh, vợ chồng chị Thủy phải gánh khoản nợ hơn 200 triệu đồng, bây giờ, để cứu tính mạng Linh, gia đình chị lại phải lo thêm số tiền lớn 350 triệu đồng

Cùng với nỗi đau bệnh tật là gánh nặng chi phí điều trị ngày càng đè nặng lên gia đình. Bố Linh là anh Trần Văn Cao (SN 1982), làm lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, chủ yếu hàn xì, thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày nhưng công việc rất bấp bênh. Mẹ Linh là chị Tạ Thị Thủy (SN 1984), làm công nhân gần nhà, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng, song cũng không ổn định vì lương khoán theo sản phẩm.

Linh còn em trai là Trần Duy Anh (SN 2010), đang học lớp 10.

Từ khi con gái nhập viện, chị Thủy buộc phải nghỉ làm để túc trực chăm sóc, mọi gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai chồng chị.

Đến nay vợ chồng chị Thủy đang phải gánh khoản nợ hơn 200 triệu đồng để chi trả cho các đợt hóa trị, tiền thuốc men, đi lại, ăn ở và sinh hoạt tại bệnh viện. Mỗi tuần, riêng chi phí điều trị cho Linh đã ngót nghét hơn 10 triệu đồng.

Những ngày đầu nhập viện, tinh thần Linh gần như suy sụp. Linh khóc nhiều, sợ hãi khi chứng kiến những người bệnh cùng phòng phải cắt bỏ chân vì căn bệnh quái ác. Nhưng nhìn bố mẹ ngày một gầy rộc đi vì lo lắng, Linh lại cố gắng gượng dậy, tự động viên bản thân phải kiên cường hơn.

Dù đau đớn, Linh vẫn nuôi hy vọng chiến thắng bệnh tật để được tiếp tục đi học, thực hiện ước mơ trở thành một giáo viên. Niềm tin ấy càng được thắp lên khi các bác sĩ cho biết khối u của Linh đang có dấu hiệu thu nhỏ, mở ra cơ hội được phẫu thuật ghép xương để giữ lại chân.

Tuy nhiên, chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật ghép xương, dù đã được miễn giảm một phần, vẫn lên tới khoảng 350 triệu đồng – một con số quá lớn, vượt xa khả năng của gia đình.

Thấy con buồn bã vì biết gia đình không thể cáng đáng nổi chi phí phẫu thuật, chị Thủy nghẹn ngào chia sẻ: “Lúc mới vào viện, con suy sụp lắm, chẳng ăn uống được gì. Chúng tôi phải động viên mãi con mới gắng gượng. Giờ biết nhà không lo nổi tiền mổ ghép xương, chắc con sốc lắm. Thương bố mẹ vất vả, sợ phải bán nhà nên nhiều lần con đã xin bố mẹ về nhà. Những lúc ấy, tôi chỉ biết ôm con mà khóc”.

Xác nhận về hoàn cảnh của gia đình Trần Thùy Linh, ông Chu Đăng Khoa, Trưởng thôn Cổ Hoàng (xã Phượng Dực), cho biết: “Cháu Linh là công dân địa phương, đang học đại học năm thứ nhất thì không may mắc ung thư, thường xuyên phải vào viện điều trị, chi phí tốn kém. Bố mẹ cháu đều làm thuê, thu nhập thấp, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn”.

Trần Thùy Linh mắc bệnh ung thư xương lúc còn trẻ tuổi, điều khiến em lo nhất là bố mẹ sẽ bán đi căn nhà duy nhất của gia đình để cứu em

Giữa lằn ranh mong manh của sự sống, cô gái trẻ Trần Thùy Linh vẫn đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật, ôm trong mình khát khao được sống, được tiếp tục học tập và theo đuổi ước mơ. Gia đình em đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái để có thêm cơ hội giữ lại đôi chân và tương lai phía trước cho Linh.

Bạn đọc giúp đỡ em Trần Thùy Linh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.031 (em Trần Thùy Linh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Anh Trần Văn Cao (bố của Trần Thùy Linh) theo địa chỉ: Thôn Cổ Hoàng, xã Phượng Dực, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0364728435.