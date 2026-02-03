MS 2026.034

Từ ngày nhập viện điều trị, cậu bé Nguyễn Năng Tiền (ở xóm Xuân Hồ, xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An) trở nên lầm lì, ít nói hơn trước. Những khát vọng gắn liền với trái bóng tròn dường như tan biến, để lại trong em nỗi sợ hãi mỗi khi nhắc đến bóng đá. Hơn ai hết, Tiền hiểu rằng giấc mơ cháy bỏng ấy đã dang dở kể từ thời điểm tháng 8/2025.

16 tuổi, cậu bé Nguyễn Năng Tiền đối diện căn bệnh hiểm nghèo ung thư xương

Trước đó, sau những trận thi đấu căng thẳng tại giải bóng đá của huyện, Tiền bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở đùi phải. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ con bị căng cơ do vận động nhiều. Thế nhưng, cơn đau không những không giảm mà còn kèm theo vết sưng ngày một lớn. Tiền phải lê từng bước khó nhọc. Khi ấy, gia đình mới đưa em đến phòng khám gần nhà. Kết quả chụp chiếu ban đầu khiến tất cả bàng hoàng: xương của Tiền có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ ung thư.

Không dám chậm trễ, vợ chồng anh Nguyễn Năng Giang và chị Hoàng Thị Đức (bố mẹ của Tiền) lập tức đưa con đến bệnh viện tỉnh, sau đó, ngày 12/8/2025 Tiền được chuyển ra Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ tiến hành sinh thiết và chẩn đoán Tiền mắc ung thư xương giai đoạn 2B.

Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, từ một cậu học sinh lớp 10 mê đá bóng, Tiền trở thành bệnh nhân ung thư, phải đối diện với những cơn đau xé lòng và các đợt hóa trị mệt mỏi.

Để giữ lại đôi chân cho con, vợ chồng anh Giang quyết định đưa Tiền đến một bệnh viện tư phẫu thuật thay xương với chi phí gần 320 triệu đồng. Đây là khoản tiền quá lớn đối với một gia đình thuần nông. Vợ chồng anh Giang buộc phải thế chấp căn nhà để vay 200 triệu đồng, số còn lại hơn 100 triệu đồng thì vay mượn anh em họ hàng, làng xóm.

Khó khăn chưa dừng lại ở đó. Mỗi tuần, Tiền phải truyền hóa chất với chi phí từ 4–7 triệu đồng, ngoài ra, còn chi phí thuốc men, ăn ở và các khoản phát sinh trong suốt quá trình điều trị kéo dài.

Vợ chồng anh Giang quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, thu nhập chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Ngoài Tiền, vợ chồng anh còn có con gái đang học lớp 7 và cậu con trai út mới 4 tuổi, mắc u nang giáp lưỡi, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Nghệ An. Trong căn nhà nhỏ vốn đã chật hẹp, nay thêm bệnh tật và nợ nần, không khí gia đình càng trở nên nặng trĩu.

Tiền từng là cậu bé tràn đầy năng lượng, có thể chạy khắp sân bóng từ sáng đến chiều, tham gia nhiều giải đấu trong tỉnh. Giờ đây, đôi mắt em chỉ lặng lẽ nhìn ra khoảng sân trống trước nhà hay những khoảng sân ngoài bệnh viện, nơi từng vang lên tiếng cười, để rồi khẽ thở dài trong tiếc nuối.

“Con muốn xem đá bóng để học kỹ thuật, nhưng giờ con không dám xem nữa. Con sợ cảm giác tiếc nuối. Con không thể chạy, không thể sút bóng như trước. Con buồn lắm và cũng chẳng còn muốn tham gia hoạt động trên lớp nữa”, Tiền nghẹn ngào chia sẻ.

Từ một cậu bé tràn đầy nhiệt huyết với giấc mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, căn bệnh ung thư bất ngờ ập đến, khiến Tiền suy sụp

Những lời tâm sự hồn nhiên của cậu bé 16 tuổi khiến bất cứ ai nghe cũng xót xa. Giấc mơ sân cỏ của Tiền đang dang dở, bị chặn đứng bởi căn bệnh quái ác. Hơn nửa năm qua, Tiền đã trải qua 7 đợt hóa chất, chịu đựng những cơn đau và tác dụng phụ khắc nghiệt. Dẫu vậy, trong ánh mắt cậu bé vẫn le lói niềm hy vọng được trở lại trường, được một lần nữa chạy trên sân bóng.

Hiện tại, gia đình Tiền đã cạn sạch tiền bạc. Trong khi Tiền cần tiếp tục nhiều đợt điều trị dài ngày với chi phí lớn. Ngoài lo chữa bệnh cho Tiền, vợ chồng anh Giang còn phải gồng gánh lo cho con trai út cũng đang bệnh tật, đồng thời phải xoay xở trả những khoản nợ vay mượn trước đó.

Nhìn con trai phải gác lại ước mơ, chị Hoàng Thị Đức nghẹn ngào: “Trước đây con thường lên mạng xem các video kỹ thuật của cầu thủ để học. Con mơ sau này trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được vào đội tuyển của tỉnh. Giờ con không còn xem đá bóng nữa, tôi nhìn mà buồn lắm”.

Tiền đam mê bóng đá từ ngày còn nhỏ

Xác nhận với PV, ông Nguyễn Hải Cương, Bí thư xóm Xuân Hồ (xã Đại Huệ) cho biết, cháu Nguyễn Năng Tiền là công dân địa phương, đang học lớp 10, có năng khiếu đá bóng. Thời gian qua, cháu không may mắc ung thư xương, phải thường xuyên đi bệnh viện điều trị. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

