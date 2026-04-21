Hai tuần nay, hoàn cảnh của anh Nguyễn Hàn Phong Vũ (50 tuổi, quê ở Tây Ninh) khiến các bác sĩ, điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM) vô cùng xót xa.

Trước khi nhập viện cấp cứu, anh Vũ có hiện tượng khó thở nhiều ngày nhưng vì chủ quan không đi khám, sợ tiêu lạm vào số tiền dành cho con trai nên anh chỉ mua thuốc uống tạm, khiến bệnh trở nặng mà không hay. Đến khi được đưa vào bệnh viện, anh Vũ trong tình trạng chết lâm sàng.

Bác sĩ Trần Lê Hữu Trí cho biết, bệnh nhân có thời điểm ngừng tuần hoàn, hô hấp, biến chứng suy đa cơ quan, sốc nhiễm trùng.

Trong quá trình điều trị, các bác sĩ đã sử dụng kháng sinh để khống chế tình trạng sốc nhiễm trùng. Đến nay, anh Vũ tạm thời vượt qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn chưa ổn định, có thể trở nặng bất cứ lúc nào.

“Điều đáng lo nhất là bệnh nhân có dấu hiệu tổn thương thận cấp. Nếu không có kinh phí để điều trị tích cực, bệnh kéo dài có nguy cơ phải lọc máu cấp cứu. Bệnh nhân lại không có BHYT nên chi phí cho mỗi lần lọc máu lên đến hàng chục triệu đồng”, bác sĩ Trí thông tin.

Vẻ mặt bần thần, lo lắng luôn hiện hữu trên gương mặt người vợ - chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1991) - mỗi khi vào thăm chồng. Đôi mắt chị đỏ quạch vì thiếu ngủ và khóc quá nhiều.

Vợ chồng anh Vũ kết hôn và có một bé trai 6 tuổi kháu khỉnh. Họ đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả nhưng luôn dành những điều tốt nhất cho con. Trước đây, anh Vũ đi làm thuê, nhưng do sức khỏe ngày một yếu nên chuyển sang chạy xe ôm. Khi công nghệ chưa phát triển, thu nhập của anh vẫn đủ trang trải. Nhưng rồi cuộc sống ngày càng hiện đại, anh không thể bắt kịp.

Chị Hằng tâm sự: “Chồng tôi chạy xe ôm, ngày nhiều lắm cũng chỉ được khoảng 120 nghìn đồng, còn tiền công phụ bán gà của tôi chỉ đủ để đóng tiền trọ. Mỗi lần đau ốm, chỉ mua vài viên thuốc thôi là lại túng thiếu, không còn tiền ăn cho con”.

Hôm ấy, anh Vũ đang chạy xe ngoài đường thì ngất xỉu, được người dân đưa vào cấp cứu. Nhận tin, chị Hằng hốt hoảng gửi con rồi chạy vào bệnh viện với 300 nghìn đồng trong túi. Anh em họ hàng hai bên đều có gia đình riêng, cũng làm thuê mưu sinh, không dư dả nên không thể nhờ vả.

Vợ nghèo cầu cứu bác sĩ

Trong thời gian chồng nằm viện, chị Hằng chạy vạy khắp nơi, vay được 10 triệu đồng và đã đóng hết vào viện phí, nhưng số tiền đó vẫn quá nhỏ so với chi phí dự kiến khoảng 100 triệu đồng.

Bản thân chị Hằng cũng bị cao huyết áp, thường xuyên đau đầu. Sợ rằng nếu mình ngã xuống thì không còn ai lo cho chồng con nên chị luôn tự động viên bản thân. Thế nhưng, trước khoản viện phí quá lớn của chồng, chị không biết phải làm sao.

“Giờ tôi chỉ biết cầu xin bác sĩ cứu chồng tôi, nhưng không biết được bao lâu…”, chị Hằng bần thần.

Đại diện phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh xác nhận: Hoàn cảnh của bệnh nhân Vũ hiện rất khó khăn, người vợ lại không biết chữ. Từ ngày nhập viện, gia đình mới tạm ứng được 10 triệu đồng. Phòng Công tác xã hội cũng đã hỗ trợ một phần, rất mong Báo VietNamNet chia sẻ, giúp đỡ để bệnh nhân có cơ hội vượt qua bệnh tật.

Sự sống của anh Vũ lúc này vẫn rất mong manh, trong khi gia đình đã hoàn toàn kiệt quệ. Mỗi ngày trôi qua là thêm áp lực chi phí đè nặng lên vai người vợ trẻ và nguy cơ một đứa trẻ 6 tuổi mất đi chỗ dựa duy nhất. Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, tiếp thêm hy vọng để người cha nghèo có cơ hội được sống.

Bạn đọc giúp ông Nguyễn Hàn Phong Vũ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.101 (ông Nguyễn Hàn Phong Vũ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Thúy Hằng theo địa chỉ: 37 đường 18, phường Cát Lái, TPHCM. Số điện thoại: 0988283821

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.