MS 2026.096

Đứng lặng bên giường bệnh của con trai, bà Đặng Thị Toan (SN 1969) không khỏi lo lắng bởi chỉ trong thời gian ngắn, những tai ương liên tiếp ập đến khiến gia đình vốn đã nghèo khó nay lâm vào cảnh kiệt quệ.

Anh Hồ Văn Văn bị ngã từ trên cột điện xuống đất bị chấn thương nặng

Bà Toan có 4 người con, sinh sống tại thôn Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam, vùng quê còn nhiều khó khăn ở tỉnh Nghệ An.

Vì hoàn cảnh, hai con trai lớn là Hồ Văn Văn (SN 1990) và Hồ Văn Học (SN 1996) phải nghỉ học sớm, đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. 5 năm trước, chồng bà Toan bất ngờ qua đời sau cơn đột quỵ, để lại gánh nặng kinh tế đè lên vai bà.

Để cải thiện kinh tế gia đình, Học vào tận Bình Dương xin làm công nhân. Nhưng làm chưa được bao lâu thì biến cố ập đến. Năm 2025, trong lúc làm việc, bàn tay phải của em bị cuốn vào máy nghiền giấy, dẫn đến cụt hoàn toàn. Mất khả năng lao động, Học buộc phải trở về quê, phụ giúp mẹ việc nhà.

Bươn chải từ sớm giúp gia đình, không may chàng trai Lê Văn Học bị tai nạn lao động phải cắt cụt tay phải

Tai họa chưa dừng lại ở đó. Mới đây, sáng ngày 5/4/2026, anh Hồ Văn Văn khi đang làm việc trên cột điện thì gặp tai nạn, rơi từ trên cao xuống đất. Cú ngã khiến anh Văn bị thương nặng.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ cho biết anh Văn bị chấn thương nặng: gãy cẳng chân phải, chấn thương khớp vai trái, chấn thương lách độ II, tổn thương cột sống với gãy mỏm ngang L1, L2.

Đến nay, gia đình đã vay mượn gần 100 triệu đồng đề trang trải chi phí điều trị cho anh Văn

Những ngày đầu nhập viện, chi phí điều trị khoảng 2 triệu đồng mỗi ngày. Đến nay, gia đình bà Toan đã vay mượn gần 100 triệu đồng để trang trải cho anh Văn. Tuy nhiên, với hoàn cảnh khó khăn hiện nay thì đây là khoản nợ lớn của gia đình bà Toan.

Trong khi đó, hai em của anh Văn là Hồ Văn Khánh (SN 2007) và Hồ Thị Ngọc (SN 2012) vẫn đang tuổi ăn học.

Chưa lập gia đình, anh Văn luôn là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà. Nay anh nằm trên giường bệnh, nỗi lo lắng, bất an càng đè nặng lên người mẹ già và các em nhỏ.

Biến cố liên tiếp ập xuống khiến gia đình bà Toan lâm vào cảnh khó khăn

“Giờ chỉ còn mình tôi lo cho Văn. Quá trình điều trị của con còn dài, chi phí lớn quá, tôi không biết nhờ cậy ai. Trong khi Học thì tàn tật, hai đứa sau còn đi học”, bà Toan nghẹn ngào.

Trong chới với khó khăn, lúc này anh Văn rất cần vòng tay giúp đỡ của cộng đồng để có cơ hội vượt qua biến cố cuộc đời.

Bạn đọc giúp em Hồ Văn Văn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.096 (anh Hồ Văn Văn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Bà Đặng Thị Toan (mẹ của anh Văn) theo địa chỉ: Xóm 12 Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 039 8391849

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.