Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự Phan Văn Liêm (50 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi "giết người".

Phan Văn Liêm tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra, chiều 21/10, trong lúc uống rượu tại nhà, Liêm xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà L.T.L. (47 tuổi). Sau đó, Liêm ngừng uống rượu, bỏ vào phòng nằm.

Lúc này, nghe vợ cằn nhằn “không lo làm ăn”, Liêm lấy dao tự chế dài 76cm, chém hai nhát vào người nạn nhân rồi quay lại phòng ngủ.

Tại cơ quan công an, Liêm khai do sau đó vẫn thấy bà L. có lời lẽ thách thức nên đã tiếp tục dùng cán dao đánh liên tiếp vào người bà. Gây án xong, Liêm vào phòng đóng cửa lại.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sáng hôm sau, hay tin vợ tử vong, Liêm đến Công an phường Mỹ Thới đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.