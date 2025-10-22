Ngày 22/10, ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Cụ thể, khoảng 16h20 cùng ngày, khi bà L.T.H. (SN 1976, chủ tiệm vàng Bình Hương) đang giao dịch với khách, một nam thanh niên bất ngờ xông vào tiệm, giật một chiếc nhẫn vàng 9999 trọng lượng 3 chỉ rồi bỏ chạy.

Chiếc nhẫn có ký hiệu “Bình Hương”, trị giá khoảng 45,5 triệu đồng.

Lực lượng công an có mặt tại tiệm vàng Bình Hương. Ảnh: Đ.X

Nhận được tin báo, Công an phường Cửa Ông nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định nghi can là Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú tại tổ 42, khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông).

Được sự vận động của công an, Khánh đã đến trụ sở Công an phường đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an phường Cửa Ông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

