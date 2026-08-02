MS 2026.204

Nhiều năm chạy thận để duy trì sự sống, anh Lô Văn Trường (SN 1990, trú xóm Hùng Cường, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An) tiếp tục gặp biến cố khi vợ là chị Vi Thị Vân (SN 1991) được chẩn đoán mắc u ác manh tràng và lao phổi.

Anh Trường suy thận giai đoạn cuối đã nhiều năm, nay chị Vân lại phát hiện mắc u ác manh tràng và lao phổi.

Phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối, từ năm 2018, cuộc sống của anh Trường gắn với lịch chạy thận cố định mỗi tuần 3 lần, mỗi ca lọc máu kéo dài gần 4 giờ tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ sở 2).

Khi bản thân còn phải điều trị kéo dài, mới đây, anh lại nhận tin vợ mình, chị Vi Thị Vân (SN 1991) mắc u ác manh tràng (một dạng ung thư đại trực tràng) và lao phổi.

Anh Trường cho biết, khoảng hơn một tháng trước, trong lúc chăm anh Trường sau một ca lọc máu tại bệnh viện, chị Vân bất ngờ đau bụng dữ dội, nôn liên tục. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình không có tiền đi khám nên chị cố gắng cầm cự.

Với hy vọng kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí điều trị cho chồng, chị Vân quyết định vào TPHCM xin làm công nhân. Thế nhưng, chỉ sau khoảng một tuần làm việc, cơn đau bụng trở nên dữ dội khiến chị phải đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị mắc u ác manh tràng, đồng thời theo dõi lao phổi và chỉ định nhập viện điều trị.

Sau khoảng 5 ngày, do điều kiện kinh tế quá khó khăn, chị xin ra viện trở về quê. Nhưng tình trạng ho kéo dài khiến chị tiếp tục vay mượn để vào Bệnh viện Phổi Nghệ An điều trị.

Cuộc sống của anh Trường gắn với lịch chạy thận cố định mỗi tuần 3 lần

Sau khi chị Vân phát bệnh, vợ chồng chị thuê một căn phòng trọ gần bệnh viện với giá 1,4 triệu đồng/tháng để thuận tiện điều trị.

Cũng từ đó, mỗi ngày có lịch chạy thận, anh Trường rời phòng trọ vào bệnh viện từ sáng sớm. Kết thúc ca lọc máu, dù cơ thể mệt mỏi, anh lại bắt xe sang Bệnh viện Phổi Nghệ An, cách đó khoảng 6km, để chăm sóc vợ.

"Mỗi lần chạy thận xong người rất mệt nhưng tôi vẫn cố sang với vợ. Bác sĩ nói phải điều trị ổn định bệnh lao trước rồi mới tiếp tục điều trị u ác manh tràng. Tôi chỉ mong vợ vượt qua được giai đoạn này", anh nói.

Ở quê, hai con của anh chị là Lô Anh Đức (9 tuổi) và Lô Đức Trí (7 tuổi) được ông bà nội chăm nom.

"Mỗi lần gọi điện, các con đều hỏi bao giờ bố mẹ về. Nghe con hỏi vậy, tôi không cầm được nước mắt. Chỉ mong vợ chồng tôi còn đủ sức khỏe để trở về với các con", anh Trường chia sẻ.

Những ngày không phải đến bệnh viện, dù sức khỏe yếu, anh vẫn cố làm những công việc phù hợp như bóc vỏ keo, vào rừng lấy măng để kiếm thêm thu nhập.

Hai con nhỏ Lô Anh Đức và Lô Đức Trí được ông bà nội chăm sóc

Gia đình anh Trường là dân tộc Thái, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Nghệ An. Trước đây, để chữa bệnh cho anh, gia đình đã vay hơn 200 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa trả hết. Nay cả hai vợ chồng cùng điều trị bệnh nặng, chi phí phát sinh vượt quá khả năng của gia đình.

Ngoài chi phí điều trị, tiền thuê trọ, ăn uống, đi lại cùng các khoản thuốc ngoài danh mục bảo hiểm khiến cuộc sống của gia đình anh Trường vốn khó khăn càng thêm chật vật.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ham (tỉnh Nghệ An), cho biết, gia đình anh Lô Văn Trường thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Anh Trường mắc suy thận nhiều năm, còn chị Vân mới được chẩn đoán mắc ung thư, đang điều trị tại bệnh viện.

"Gia đình còn hai con nhỏ đang tuổi đi học nên cuộc sống rất khó khăn. Chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự chung tay của cộng đồng để gia đình có thêm điều kiện điều trị bệnh", ông Hùng chia sẻ thêm.

"Chỉ cần vợ chồng còn sống thì các con vẫn còn cha, còn mẹ để nương tựa", anh Trường nói

"Mỗi sáng thức dậy, điều tôi mong nhất là mình còn đủ sức để tiếp tục chạy thận, còn vợ đáp ứng điều trị. Chỉ cần vợ chồng còn sống thì các con vẫn còn cha, còn mẹ để nương tựa. Nghĩ đến hai đứa nhỏ, tôi chỉ biết cố gắng thêm từng ngày. Tôi sợ một ngày cả hai vợ chồng không thể cầm cự sự sống, tương lai của hai đứa con không biết sẽ như thế nào...", người cha hai con nghẹn ngào.

Bạn đọc giúp gia đình anh Lô Văn Trường có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.204 (gia đình anh Lô Văn Trường) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Lô Văn Trường, xóm Hùng Cường, xã Mường Ham, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0373262530

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý