MS 2026.099

Một chiều miền Trung nắng như đổ lửa, chúng tôi có mặt tại nhà bà Trần Thị Dĩnh (SN 1964, trú thôn Bát Sơn, xã Lộc An, TP Huế). Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, bên trong ẩm thấp, chật chội, không có tài sản đáng giá.

Trên chiếc nệm cũ kỹ, bà Dĩnh nằm bất động sau ca mổ chưa đầy một tuần. Thấy khách lạ, bà Dĩnh cố gượng dậy chào hỏi rồi lại nằm xuống vì vết thương chưa lành, không thể cử động nhiều.

Bi kịch chồng chất trong gia đình nghèo

Trước khi bị ngã, ngày ngày bà Dĩnh vẫn ngồi xe lăn đi nhặt ve chai kiếm tiền nuôi con gái tâm thần. Ảnh: Lê Bằng

Kể về hoàn cảnh của mình, bà Dĩnh cho biết, bà và chồng là ông Nguyễn Mạnh Bình có một người con gái là chị Trần Thị Hà (SN 1995). Do gia đình khó khăn, học hết lớp 9, chị Hà vào TPHCM làm công nhân may phụ giúp cha mẹ. Đến năm 2015, gia đình phát hiện chị có dấu hiệu bệnh tâm thần.

“Chúng tôi đưa con đi chữa ở nhiều bệnh viện nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Nay đã 31 tuổi nhưng con tôi như đứa trẻ, mọi sinh hoạt đều do tôi chăm sóc”, bà Dĩnh nghẹn ngào.

Năm 2017, tai họa tiếp tục ập đến. Trong lúc chở củi đi bán, bà Dĩnh gặp tai nạn giao thông, gãy cột sống dẫn đến liệt và teo cơ hai chân, phải sống phụ thuộc vào xe lăn.

Bà Trần Thị Dĩnh bị ngã gãy xương hông, xương chậu chân phải. Ảnh: Lê Bằng

“Con bệnh, mẹ liệt, trong nhà có gì đáng giá đều bán hết để chữa trị. Riêng chi phí mổ cột sống của tôi lúc đó đã gần 300 triệu đồng, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới lo nổi”, bà kể.

Cảnh nghèo khó lại bủa vây gia đình bà khi năm 2019, chồng bà qua đời, để lại hai mẹ con nương tựa nhau trong cảnh khốn khó. Hằng ngày, bà Dĩnh ngồi xe lăn men theo Quốc lộ 1A nhặt ve chai kiếm sống.

“Ngày nào tôi cũng đi, bất kể nắng mưa, quãng đường khoảng 10km. Mỗi ngày chỉ được 10–20 nghìn đồng. May nhờ bà con hàng xóm thương tình, cho thêm chút đồ ăn, tiền bạc nên hai mẹ con mới cầm cự qua ngày”, bà chia sẻ.

Nỗi lo chồng chất

Sau khi mổ xương đùi, bà Dĩnh được hẹn tái khám ngày 21/5

Ngày 2/4, trong lúc tắm, bà Dĩnh không may bị ngã, gãy xương hông và xương chậu chân phải. Nhờ sự hỗ trợ, quyên góp của bà con lối xóm, bà mới gom đủ 25 triệu đồng để phẫu thuật.

Sau 5 ngày điều trị, vì hoàn cảnh quá khó khăn, bà xin bác sĩ về nhà tiếp tục nằm điều trị.

“Trước đây dù liệt, tôi vẫn có thể ngồi xe lăn đi nhặt ve chai kiếm tiền. Giờ nằm một chỗ, không biết lấy gì lo ăn uống hằng ngày, lo thuốc men cho con gái. Tôi chỉ mong chân sớm lành để còn lo cho con”, bà lo lắng.

Theo ông Lê Huấn, Trưởng thôn Bát Sơn, bà Dĩnh là hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại địa phương: “Bà là mẹ đơn thân, bị liệt hai chân, đang nuôi con gái mắc bệnh tâm thần. Nay lại gãy xương hông nên cuộc sống càng bế tắc. Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm”.

Con gái bà Dĩnh bị tâm thần, không làm chủ hành vi

Chủ tịch UBND xã Lộc An, ông Võ Đại Thắng cho biết, bà Dĩnh hiện được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, người con gái chưa được trợ cấp do chưa có hồ sơ xác nhận bệnh lý.

Trong hoàn cảnh hiện tại, mọi gánh nặng sinh hoạt và điều trị đều đè lên vai bà Dĩnh, người phụ nữ tật nguyền, không còn khả năng lao động. Rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Dĩnh có điều kiện chữa trị, vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục chăm sóc người con gái bệnh tật.

Bạn đọc hỗ trợ có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Dĩnh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.099 (bà Trần Thị Dĩnh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Trần Thị Dĩnh theo địa chỉ: thôn Bát Sơn, xã Lộc An, TP Huế.