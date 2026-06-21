MS 2026.162

Nỗi đau mất chồng, mất cha còn chưa nguôi ngoai, gia đình chị Nguyễn Thị Tình (SN 1998, ở xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) lại đứng trước áp lực lớn khi phải tìm cách đưa thi hài anh Hồ Đức (SN 1993) từ Đài Loan (Trung Quốc) về quê nhà.

Khi biết tin bố mất, 2 bé Hồ Thị Thùy Dung và Hồ Thiên Ân đã ôm nhau khóc

Theo người thân, trước đây, anh Đức làm nghề đánh bắt hải sản ven bờ. Cuộc sống phụ thuộc vào những chuyến đi biển bấp bênh nên kinh tế luôn thiếu trước hụt sau. Sau khi kết hôn với chị Tình, vợ chồng anh lần lượt sinh được hai người con là Hồ Thị Thùy Dung (SN 2017) và Hồ Thiên Ân (SN 2019).

Dù chăm chỉ làm ăn, cuộc sống của gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2022, với mong muốn cải thiện kinh tế, anh Đức vay mượn người thân hơn 160 triệu đồng để sang Đài Loan lao động. Người đàn ông trẻ chấp nhận xa vợ, xa con với hy vọng kiếm thêm thu nhập, trả nợ và lo cho tương lai các con.

Thế nhưng, cuộc sống nơi xứ người không như mong đợi. Công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định khiến khoản nợ vay đi xuất khẩu lao động vẫn chưa thể trả hết.

Khoảng hơn 9 giờ ngày 15/6, khi đang làm việc nhà, chị Tình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Đài Loan thông báo chồng gặp tai nạn lao động và đã tử vong.

Nhận tin chồng gặp nạn, chị Tình ôm hai đứa con thơ cầu cứu

“Tôi không tin đó là sự thật, cứ hỏi đi hỏi lại người ở đầu dây bên kia. Đến khi nhờ người quen bên Đài Loan xác nhận, tôi mới biết người mất đúng là chồng mình”, chị Tình nghẹn ngào kể.

Nhắc đến khoảnh khắc nhận tin dữ, người phụ nữ trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng. “Lúc đó chân tay tôi bủn rủn, không thể đứng vững”, chị Tình nghẹn ngào kể.

Đau đớn hơn, hai con nhỏ của anh chị khi biết tin bố mất đã ôm nhau khóc nức nở. Người thân phải đưa các bé sang nhà họ hàng để động viên, chăm sóc.

“Các con cứ hỏi bao giờ bố về. Con trai tôi liên tục khóc và nói nhớ bố. Nghe con hỏi mà tôi không biết trả lời thế nào”, chị Tình bật khóc.

Ba mẹ con chị Tình sống trong căn nhà đã xuống cấp

Biến cố bất ngờ xảy ra càng khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật. Căn nhà nhỏ đã xuống cấp sau nhiều năm sử dụng. Sau trận bão năm ngoái, nhiều viên ngói bị tốc mái nhưng gia đình vẫn chưa có điều kiện sửa chữa.

Trong lúc nỗi đau mất mát còn hiện hữu, chị Tình lại phải đối mặt với việc làm thế nào để đưa chồng trở về nhà. Theo thông tin gia đình nắm được, chi phí hoàn tất thủ tục và đưa thi hài anh Đức từ Đài Loan về nước có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

“Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là chồng được trở về quê nhà. Nhưng số tiền quá lớn, gia đình không biết xoay xở ở đâu. Tôi chỉ mong nhận được sự giúp đỡ để anh ấy sớm được về với vợ con”, chị Tình chia sẻ.

Ông Hồ Hữu Sắc, Bí thư Chi bộ thôn Đông Hải cho biết, gia đình anh Đức thuộc diện hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

“Anh Đức sang nước ngoài lao động với mong muốn cải thiện cuộc sống. Không ai nghĩ tai nạn đau lòng lại xảy ra. Hiện gia đình không đủ khả năng lo chi phí đưa anh về nước. Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ”, ông Sắc chia sẻ.

Trận bão vào năm ngoái khiến mái nhà của gia đình anh Đức hư hỏng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Kiện, Chủ tịch MTTQ xã Quỳnh Phú cho biết hoàn cảnh gia đình anh Đức đặc biệt khó khăn.

Theo ông Kiện, trước khi sang Đài Loan lao động, anh Đức từng vay khoảng 150 triệu đồng để mua thuyền ra khơi mưu sinh. Tuy nhiên, trong một chuyến đánh bắt, chiếc thuyền bị sóng đánh trôi mất, còn anh may mắn giữ được tính mạng. Cuộc sống ngày càng chật vật nên anh tiếp tục vay tiền sang Đài Loan với hy vọng cải thiện kinh tế gia đình.

“Thế nhưng, sang chưa được bao lâu thì anh Đức không may gặp tai nạn lao động và tử vong. Khoản chi phí đưa thi hài về nước là quá lớn so với khả năng của gia đình hiện nay”, ông Kiện nói.

Lúc này, điều người vợ trẻ và hai đứa con thơ mong mỏi nhất là anh Đức được trở về quê hương để gia đình có thể tiễn biệt người chồng, người cha xấu số trong vòng tay của người thân. Rất mong bạn đọc và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ để mẹ con chị Tình sớm thực hiện được tâm nguyện.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Tình có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.162 (chị Nguyễn Thị Tình) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Tình theo địa chỉ: thôn Đông Hải, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0979616349

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.