MS 2026.160

Trong căn phòng trọ chật hẹp chưa đầy 10m² nằm đối diện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cơ sở 2 (tỉnh Nghệ An), chị Đặng Thị Thủy (38 tuổi, trú xóm Mỹ Sơn 1, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) lặng lẽ đếm từng ngày điều trị. Suốt nhiều năm qua, người phụ nữ ấy phải chạy thận định kỳ 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống.

Người mẹ đơn thân đều đặn vào viện chạy thận 3 lần mỗi tuần. Ảnh: T.Lương

Điều khiến chị đau đáu không phải những cơn mệt mỏi sau mỗi lần lọc máu, mà là tương lai của hai người con đang tuổi trưởng thành.

“Các con đã mất bố từ nhỏ. Tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để ở bên các con thêm vài năm nữa”, chị Thủy nghẹn ngào.

Biến cố đầu tiên xảy đến với gia đình vào năm 2018. Khi ấy, chồng chị là anh Võ Đình Khai (SN 1979), làm công nhân lái máy xúc tại Lào. Trong lần trở về quê dự giỗ người thân, anh không may gặp tai nạn giao thông và tử vong.

Ngày chồng mất, con trai lớn Võ Đình Anh Tuấn mới 9 tuổi, còn Võ Đình Tuấn Tú lên 7. Cũng từ đó, chị Thủy trở thành góa phụ trẻ với hai con thơ và gánh nặng mưu sinh chồng chất trên vai.

Nỗi đau mất chồng chưa kịp nguôi ngoai thì khoảng 100 ngày sau, chị bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu, buồn nôn, cơ thể phù nề và thường xuyên ngất xỉu. Kết quả thăm khám khiến chị chết lặng: chị mắc suy thận.

Từ khi chị Thuỷ lâm bệnh, con trai Anh Tú được gửi về quê ở cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi. Ảnh: T.Lương

Những năm đầu, chị phải thường xuyên nhập viện điều trị. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo trở thành phương pháp duy nhất giúp chị duy trì sự sống.

Do quãng đường từ nhà đến bệnh viện quá xa, chị Thuỷ buộc phải thuê một phòng trọ nhỏ gần nơi điều trị với giá 800.000 đồng/tháng để thuận tiện đi lại. Phòng chỉ đủ kê một chiếc giường đơn cùng vài vật dụng sinh hoạt tối thiểu, trở thành nơi người phụ nữ nghèo gắn bó suốt nhiều năm chống chọi với bệnh tật.

Hiện chị Thuỷ không còn khả năng lao động như trước, cuộc sống của ba mẹ con chỉ trông vào vài sào ruộng ít ỏi ở quê. Trong khi đó, chi phí điều trị, thuốc men và sinh hoạt kéo dài khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Phòng trọ chật hẹp trở thành nơi người phụ nữ nghèo gắn bó suốt nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Ảnh: T.Lương

Hiện mỗi tháng, chị Thủy phải chi từ 5 - 6 triệu đồng cho tiền thuê trọ, thuốc men, sinh hoạt và các khoản điều trị ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Với một người phụ nữ không còn khả năng lao động, đó là gánh nặng quá sức.

Để có tiền chữa bệnh, những tài sản giá trị trong nhà lần lượt được bán đi. Chị cũng phải vay mượn từ người thân và ngân hàng. Đến nay, khoản nợ đã lên tới gần 200 triệu đồng.

Nhiều hôm, chị chỉ dám chi vài chục nghìn đồng cho cả ngày ăn uống. Những suất cơm từ thiện trở thành nguồn hỗ trợ quý giá giúp chị cầm cự qua từng đợt điều trị.

Thương mẹ bệnh nặng, các con sớm phải tự lập hơn bạn bè cùng trang lứa. Nhiều năm trước, khi còn học cấp 3, Anh Tuấn được gửi vào Làng trẻ em SOS để tiếp tục việc học, còn Tuấn Tú được gửi về quê ở cùng ông bà nội đã ngoài 70 tuổi.

Dù hoàn cảnh thiếu thốn, cả hai con đều ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành. Đến nay, Anh Tuấn đã trở thành sinh viên đại học. Trong khi đó, Tú vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhìn các con từng bước trưởng thành, chị Thủy vừa mừng vừa lo.

Ngôi nhà xập xệ của gia đình chị Thuỷ. Ảnh: T.Lương

Giờ đây, những cuộc điện thoại thăm hỏi của các con trở thành nguồn động viên lớn nhất giúp chị có thêm nghị lực bước tiếp.

“Điều tôi sợ nhất là bệnh tình ngày càng nặng hơn, không biết còn đủ sức khỏe để đồng hành cùng các con trên chặng đường phía trước hay không. Các cháu đã sớm mất bố, giờ tôi chỉ mong mình có thêm thời gian để nhìn thấy các con trưởng thành, tự lập”, chị tâm sự.

Người mẹ nghèo cho biết, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Tú ngỏ ý muốn dừng việc học để đi làm kiếm tiền phụ giúp mẹ chữa bệnh.

“Tú học khá lắm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên con bảo sẽ nghỉ học để đi làm. Tôi thương con và không muốn con từ bỏ việc học, nhưng thật sự đã hết cách. Tôi chỉ mong có thêm cơ hội điều trị để được ở bên các con lâu hơn, để các con có thể tiếp tục thực hiện những ước mơ của mình”, chị nói.

Gia đình chị Thuỷ thuộc diện hộ nghèo. Ảnh: T.Lương

Trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Nguyễn Công Minh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bạch Hà, cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Đặng Thị Thủy đặc biệt khó khăn. Chồng mất sớm, bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo trong khi hai con vẫn đang tuổi ăn học.

“Địa phương đã quan tâm, hỗ trợ trong khả năng, nhưng chi phí điều trị hằng tháng của chị Thủy rất lớn. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để chị Thuỷ có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh, giúp các cháu có một tương lai tươi sáng”, ông Minh chia sẻ.

Bạn đọc giúp chị Đặng Thị Thuỷ có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.160 (chị Đặng Thị Thuỷ) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Đặng Thị Thuỷ theo địa chỉ: xóm Mỹ Sơn 1, xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0983570409

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.