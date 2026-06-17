MS 2026.158

Nỗi đau của "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh"

Nhắc đến hoàn cảnh của bà Vân, nhiều người dân địa phương không khỏi nghẹn lòng. Cuộc đời người phụ nữ ấy liên tiếp trải qua những mất mát và biến cố nghiệt ngã.

Bà Vân đau đớn khi 2 con lần lượt qua đời, một mình bà gồng gánh nuôi 4 cháu mồ côi

Chồng mất cách đây hơn 15 năm, một mình bà tảo tần nuôi 5 người con gồm 4 trai, 1 gái khôn lớn. Cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng với bà, niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy các con trưởng thành, biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Nhắc về hành trình nuôi 4 đứa cháu mồ côi, bà Vân không giấu được nỗi đau. Bởi khoảng 10 năm trở lại đây, sóng gió liên tiếp ập xuống gia đình.

Người con trai cả là anh Hoàng Quang H. từng học rất giỏi. Thương mẹ vất vả nuôi đàn em nhỏ, dù đỗ đại học ngành đóng tàu, anh lặng lẽ gác lại giấc mơ giảng đường để đi lái xe thuê phụ mẹ nuôi các em ăn học.

Sau này, anh lập gia đình và có 2 người con là Hoàng Châu Bảo Ngọc (SN 2010) và Hoàng Quang Thái Tuấn (SN 2013). Thế nhưng, khi con út mới hơn 10 tháng tuổi, vợ anh bỏ đi biệt tích. Từ đó, bà Vân thay con trai chăm sóc 2 cháu nhỏ để anh yên tâm đi làm.

Mẹ bỏ đi biệt tích, nay Ngọc và Tuấn mất đi tình thương của bố

Biến cố chưa dừng lại. Năm 2017 và 2021, anh H. liên tiếp gặp tai nạn giao thông, cả hai lần đều bị chấn thương sọ não. Trong quá trình điều trị, bác sĩ phát hiện anh mắc xơ gan giai đoạn cuối. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, đầu năm 2026, anh qua đời.

Người con gái duy nhất của bà Vân là chị Hoàng Thị Thúy H. cũng có cuộc sống éo le khi chồng bỏ đi nhiều năm trước. Bản thân chị mắc bệnh tự kỷ, một mình nuôi 2 con là Trần Hoàng Phúc Tiên (SN 2011) và Hoàng Thủy Tiên (SN 2017).

Suốt nhiều năm, bà Vân vừa chăm sóc con gái, vừa đỡ đần nuôi 2 cháu ngoại. Thế nhưng năm ngoái, chị H. bất ngờ qua đời sau cơn đột quỵ.

Điều bà Vân mong mỏi nhất là các cháu được tiếp tục đến trường, có tương lai tốt hơn

Chỉ trong thời gian ngắn, người mẹ già liên tiếp mất đi 2 người con. Bốn đứa cháu mồ côi từ đó trở thành gánh nặng trên đôi vai gầy guộc của bà.

Nỗi lo về tương lai của 4 đứa cháu mồ côi

Dù tuổi cao, sức khỏe suy yếu vì nhiều bệnh nền như tim mạch, xơ vữa động mạch, huyết áp, bà Vân chưa từng cho phép mình nghỉ ngơi.

Để có tiền lo cho các cháu ăn học, nhiều năm nay bà thức đêm nấu cháo, bán bún ven quốc lộ cho khách đi đường dài. Mỗi đêm trắng bên nồi cháo nghi ngút khói, số tiền lời bà chắt chiu được chỉ khoảng 60.000 - 70.000 đồng. Có hôm vắng khách, cháo bán không hết, bà còn lỗ cả vốn.

Dù thiếu thốn đủ bề, các cháu vẫn cố gắng học tập và phụ bà Vân công việc trong nhà

Dẫu công việc nặng nhọc, thu nhập ít ỏi và tuổi già ngày một đè nặng lên đôi vai, bà vẫn gắng gượng bám lấy gánh hàng nhỏ vì tương lai của các cháu.

Để chắt chiu thêm thu nhập, bà nuôi hai con heo gồm một heo nái và một heo thịt. Ban ngày, bà cùng các cháu đi xin rau thừa, thức ăn dư ở chợ và các quán ăn mang về nấu cám. Có hôm không xin đủ, bà lại lặng lẽ nhặt nhạnh trong các thùng rác.

“Có lần trời nắng gắt, bà Vân mệt quá nên ngã chúi vào thùng rác nhưng về nhà không dám kể với con cháu”, một người hàng xóm chia sẻ.

Không chỉ tìm thức ăn nuôi heo, bà Vân còn gom từng vỏ lon, chai nhựa đem bán ve chai để dành dụm tiền mua sách vở cho các cháu.

Ngoài sự tần tảo của bà, các cháu còn nhận được sự đỡ đần từ người cậu, người chú sống sát bên nhà. Thương hoàn cảnh 5 bà cháu quá cơ cực, nhiều người dân trong thôn cũng thường xuyên gom góp gạo, mì tôm và chút tiền hỗ trợ.

Heo không chỉ là tài sản mà còn là hy vọng để bà Vân có tiền mua sách vở cho các cháu

Trong căn nhà nhỏ thiếu trước hụt sau, bà Vân vẫn gắng gượng từng ngày để lo cho các cháu đi học đầy đủ. Hiện 2 em Bảo Ngọc và Phúc Tiên vừa học xong lớp 9, bé Thái Tuấn lớp 7 và bé Thủy Tiên học lớp 4.

Dù hoàn cảnh khó khăn, các cháu vẫn chăm ngoan, cố gắng học tập và phụ bà những công việc hằng ngày.

Điều khiến bà Vân đau đáu nhất không phải những bữa ăn đạm bạc hay những đêm thức trắng, mà là nỗi lo các cháu của bà phải dang dở việc học.

Ngoài 2 người con đã qua đời, bà Vân còn 3 người con trai. Hai người đã lập gia đình riêng nhưng hoàn cảnh cũng khó khăn nên không thể đỡ đần mẹ và các cháu. Người con trai còn lại chưa lập gia đình, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định.

“Còn sức ngày nào tôi vẫn sẽ cố gắng làm lụng để các cháu được học hành đến nơi đến chốn. Điều tôi lo nhất là một ngày nào đó sức khỏe không còn, tương lai các cháu sẽ không biết nương tựa vào đâu...”, bà Vân nghẹn giọng.

Ông Dương Minh Thanh, Trưởng thôn Tứ Chính (xã Vĩnh Hoàng), cho biết hoàn cảnh bà Vân khó khăn khi tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi 4 cháu mồ côi ăn học.

“Chúng tôi mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay hỗ trợ để bà cháu bà Vân vượt qua khó khăn, các cháu được tiếp sức để đến trường học”, ông Thanh chia sẻ.

Bạn đọc giúp 4 cháu mồ côi có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.158 (4 cháu bé mồ côi) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến bà Nguyễn Thị Vân (bà của 4 cháu) theo địa chỉ: thôn Tứ Chính, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Số điện thoại: 0977 552 348

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