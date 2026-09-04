Ngày 4/9, Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết đã có công văn gửi 40 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe thông báo kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh với các chức danh bác sĩ năm 2027.

Cụ thể, 4 chức danh bác sĩ sẽ tham gia kỳ đánh giá là: Bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng - hàm - mặt và bác sĩ y học dự phòng.

Trong năm 2027, Hội đồng tổ chức 2 kỳ kiểm tra đánh giá năng lực. Kỳ đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3, dự kiến từ tháng 1, các bác sĩ sẽ nộp hồ sơ. Kỳ tiếp theo diễn ra vào tháng 12, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến vào tháng 9.

Về hình thức kiểm tra đánh giá năng lực, Hội đồng sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp trên máy tính/máy tính bảng tại các địa điểm được công bố khi đăng ký dự kiểm tra.

Kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3/2027. Ảnh: Đại học Y Dược TPHCM

Tùy theo từng chức danh bác sĩ, Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ có hình thức câu hỏi kiểm tra đánh giá năng lực; miền (lĩnh vực) năng lực; danh mục các vấn đề chuyên môn thiết yếu; cấu trúc và ma trận đề kiểm tra.

Hiện cả nước có 40 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên cả nước như Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Học viện Quân y, Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược TPHCM, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ...

Ngoài ra, một số trường đào tạo đa khoa khác cũng đào tạo ngành Sức khỏe như: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Đại Nam, Trường Đại học Công nghệ TPHCM...

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết các cơ sở đào tạo y khoa hiện có chuẩn đầu vào, đầu ra khác nhau, kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh sẽ góp phần thiết lập một chuẩn quốc gia thống nhất.

Theo GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh là một nội dung quan trọng trong tiến trình hoàn thiện thể chế y tế, có tác động trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực, an toàn người bệnh và sự phát triển bền vững của hệ thống y tế.

Vị chuyên gia đánh giá đây không chỉ là yêu cầu của pháp luật, mà còn là xu thế tất yếu của nhiều quốc gia nhằm chuẩn hóa chất lượng hành nghề y khoa, tiệm cận các chuẩn mực nghề nghiệp và thông lệ quốc tế.

Người tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề là bác sĩ có văn bằng phù hợp với chức danh chuyên môn và đã hoàn thành việc thực hành khám chữa bệnh theo quy định.