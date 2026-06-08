Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đưa ra thông tin trên tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo tiêu chuẩn chất lượng nâng cao đối với bệnh viện khu vực phía Bắc tổ chức tại Hà Nội ngày 8/6.

Trải nghiệm người bệnh cần được quan tâm hơn

Theo ông Đức, thời gian qua, nhiều bệnh viện đã chủ động áp dụng các bộ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế nhưng chủ yếu là bệnh viện tư nhân. Với khối công lập, hiện chỉ có Bệnh viện Hùng Vương (TPHCM), Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM đạt được một số bộ tiêu chuẩn quốc tế.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, so với quốc tế, y tế Việt Nam có nhiều ưu thế trong các lĩnh vực phẫu thuật nội soi, hỗ trợ sinh sản (như IVF), nha khoa...

"Trồng một chiếc răng implant ở Mỹ mất khoảng 5.000 USD (tương đương 150 triệu đồng), ở Việt Nam chi phí chỉ mất 1/5", ông Đức nói. Ngoài lợi thế cạnh tranh về tài chính, chuyên môn, y tế Việt Nam cũng có lợi thế về mặt thời gian. "Ở Mỹ phải chờ khoảng 1 năm mới được mổ nội soi thay khớp, ở Việt Nam chỉ mất khoảng 7 ngày, thậm chí 3 ngày", Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh chia sẻ.

Ông Đức cho rằng yêu cầu tiêu chuẩn hóa, hội nhập quốc tế và nâng cao trải nghiệm người bệnh đang trở thành xu hướng chung của quản lý chất lượng bệnh viện trên thế giới.

TS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: H. Lê

Trong những năm qua, bộ 83 tiêu chuẩn với 1.600 tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đã góp phần thúc đẩy nhiều cơ sở y tế cải tiến hoạt động. Tuy nhiên bộ tiêu chí này vẫn chưa tiệm cận đầy đủ với các tiêu chuẩn quốc tế.

"Chúng tôi hằng ngày, hằng tuần đều nhận được các đơn từ về việc thành lập hội đồng xử lý sai sót chuyên môn, có những sai sót không biết xử lý ra sao do không tách bạch từng vị trí", ông Đức cho biết. Vì thế, bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao sẽ giúp các bệnh viện, hội đồng đảm bảo tính minh bạch. Đây là bước tiếp theo nhằm chuyển từ cách "quản lý theo hình thức" sang mô hình quản trị hiện đại, dựa trên quản trị rủi ro và bằng chứng khoa học.

Theo ông Đức, bộ tiêu chuẩn mới xác định người bệnh là trung tâm, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh an toàn, hiệu quả, liên tục và công bằng, chú trọng trải nghiệm của người bệnh.

Bộ tiêu chuẩn mới gồm 2.026 tiêu chí đánh giá

Theo dự thảo, tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện bao gồm 3 phần: điều trị chăm sóc; quản lý bệnh viện và tiêu chuẩn đặc thù với tổng 8 chương, 113 tiêu chuẩn và 2.026 tiêu chí đánh giá. Hệ thống đánh giá sẽ chia thành 3 mức gồm mức "Tiêu chuẩn", "Nâng cao" và "Xuất sắc".

Cách xếp hạng chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chuẩn nâng cao. Ảnh chụp màn hình

Trong đó, mức xuất sắc được xem là cấp độ tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế khi bệnh viện phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ tiêu chí ở mức 1 và mức 2, đồng thời đạt tỉ lệ rất cao đối với các tiêu chí ở mức 3.

Ông Đức cho biết tùy theo điều kiện, 2-3 năm, bộ tiêu chuẩn nâng cao sẽ được cập nhật một lần. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn mới được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh như nâng cao an toàn, giảm sai sót y khoa, chuẩn hóa quy trình điều trị và cải thiện trải nghiệm khám chữa bệnh, từ đó củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế.

Theo lộ trình dự kiến, Bộ Y tế sẽ phê duyệt bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao trong năm 2026. Từ năm 2027 sẽ triển khai đánh giá thí điểm tại các bệnh viện đăng ký tự nguyện với đội ngũ đánh giá viên do Bộ Y tế lựa chọn.

Đến năm 2028, cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện phiên bản chính thức và hướng dẫn đánh giá, đồng thời khởi động hoạt động chứng nhận xếp mức chất lượng bệnh viện. Giai đoạn 2029-2030, bộ tiêu chuẩn này được kỳ vọng sẽ được công nhận trong hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế.