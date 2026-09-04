Cử tri Lào Cai kiến nghị liên quan quy định hiện hành về bảo hiểm y tế (BHYT), theo đó ngoài phần 3% người sử dụng lao động đóng, người lao động phải đóng thêm 1,5%. Cử tri đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu điều chỉnh theo hướng giảm tỷ lệ đóng BHYT cho cả người lao động và người sử dụng lao động.

"Việc điều chỉnh này sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính, khuyến khích tham gia bảo hiểm, hạn chế tình trạng trốn đóng, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội bền vững", theo cử tri.

Trả lời kiến nghị này, Bộ Y tế ngày 4/9 cho biết theo quy định của pháp luật về BHYT, tổng mức đóng BHYT đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bằng 4,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 3% và người lao động đóng 1,5%. Mức đóng này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc nhằm duy trì nguồn tài chính cơ bản cho Quỹ bảo hiểm y tế.

"Việc duy trì mức đóng BHYT 4,5% nhằm bảo đảm Quỹ bảo hiểm y tế có nguồn lực thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia, nhất là đối với các trường hợp bệnh nặng, bệnh mạn tính có chi phí điều trị cao, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ khó khăn về tài chính khi người lao động ốm đau", Bộ Y tế lý giải nguyên nhân.

Cả nước hiện có hơn 99 triệu người tham gia BHYT. Ảnh: Phạm Hải

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết tháng 6/2026, cả nước có khoảng 99,1 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 96,91% dân số. Nước ta đặt mục đến năm 2030 sẽ bao phủ BHYT toàn dân.

Mức đóng 4,5% tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc này đã được duy trì trong nhiều năm. Thực tế, pháp luật hiện hành quy định mức đóng BHYT của các nhóm đối tượng tham gia có thể tối đa bằng 6%. Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho rằng trong bối cảnh nhu cầu chi trả tăng, nhiều thuốc mới có giá thành cao và phạm vi quyền lợi ngày càng mở rộng, việc cân đối quỹ về dài hạn sẽ ngày càng khó khăn nếu cơ chế tài chính không thay đổi.

Theo Quyết định số 844/2026 của Chính phủ, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng Nghị định về tăng mức đóng BHYT từ năm 2027 theo lộ trình phù hợp với việc mở rộng phạm vi quyền lợi, mức hưởng BHYT. Chính phủ lưu ý cần tiếp tục nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ cận nghèo, người khuyết tật, người yếu thế, bảo đảm duy trì bền vững và tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT.

Hạn chót cho việc xây dựng Nghị định này là tháng 3/2027.

Theo ông Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế), 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 94,4 triệu lượt khám, tổng chi BHYT đạt 84,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 8.400 tỷ (11,1%) so với cùng kỳ năm 2025. Trong cơ cấu chi, tiền thuốc chiếm khoảng 30%, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh 20%, phẫu thuật, thủ thuật 18%, tiền giường 16% và thiết bị y tế 12%. Theo Bộ Y tế, hiện nay kết dư BHYT khoảng 49-50 nghìn tỷ đồng.