Ngày 27/3, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo UBND xã Lương Thế Trân khẩn trương rà soát, xác minh vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi, đồng thời xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan nếu có vi phạm.

Theo chỉ đạo, UBND xã Lương Thế Trân chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra toàn bộ vụ việc, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Việc xử lý phải căn cứ Luật Trẻ em, các quy định về an toàn trường học và quy tắc ứng xử của nhà giáo, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 31/3.

Theo báo cáo nhanh của Trường Tiểu học Phú Hưng A, vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 25/3 tại lớp 3A1. Cụ thể, trước giờ vào học buổi chiều, hai học sinh K.V.G.H. và H.L.N.Y. xảy ra mâu thuẫn do tranh vị trí chỗ chơi, dẫn đến va chạm.

Đến gần hết tiết 3, phụ huynh em N.Y. đến trường đón con, nghe kể lại sự việc nên chủ động liên hệ gia đình em G.H. để “cùng nhau giáo dục các em”. Trước đó, em G.H. từng đánh em N.Y. và hai bên gia đình đã làm việc với giáo viên, thống nhất hòa giải, yêu cầu xin lỗi. Khi đó, mẹ em N.Y. đưa ra yêu cầu nếu G.H. tiếp tục đánh N.Y. thì sẽ “chịu cho mẹ N.Y. đánh 10 roi”, nội dung này được bà ngoại và chính em G.H. đồng ý.

Khi sự việc tái diễn, cha em N.Y. yêu cầu em G.H. thực hiện “giao kèo” trước đó và việc đánh 10 roi được thực hiện ngay tại trường, trước sự chứng kiến của bà ngoại em G.H. và giáo viên, sau đó các bên rời đi.

Báo cáo cũng cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, giáo viên và phụ huynh liên quan chưa kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu để có biện pháp can thiệp.

Tối 25/3, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đã đến nhà thăm hỏi em G.H. Nhà trường cho biết đã trấn an tinh thần em G.H, sức khỏe của học sinh ổn định.