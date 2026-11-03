Đại diện VKS xác định việc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu do bà Chu Thị Thành thực hiện, không có căn cứ xem xét trách nhiệm của con trai bà là Chu Đăng Khoa.

Chiều 3/11, phiên tòa xét xử bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng các bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước tiếp tục với phần tranh luận.

Đối đáp với các luật sư, đại diện VKS không đồng tình với quan điểm cho rằng các bị cáo phạm tội do doanh nghiệp gặp khó khăn trong thời gian dịch Covid-19.

Theo VKS, dịch bệnh là khó khăn chung, cả nước phải tập trung nguồn lực chống dịch. Các doanh nghiệp có trách nhiệm chấp hành quy định pháp luật, không thể lấy lý do khó khăn để thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Đối với bị cáo Hà Ngọc Vinh, nhân viên Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, VKS cho biết bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù đến tù chung thân. Bị cáo bị cáo buộc tham ô 94 tỷ đồng nhưng mới khắc phục được một phần nhỏ thiệt hại, do đó VKS giữ nguyên đề nghị mức án tù chung thân.

Với bà Chu Thị Thành, VKS xác định bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu nên đề nghị mức án 16-18 năm tù về hai tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Không xem xét trách nhiệm của Chu Đăng Khoa

Tập đoàn Thiên Minh Đức có vốn điều lệ 2.022 tỷ đồng, với ba cổ đông góp vốn gồm bà Chu Thị Thành nắm 77,15%, con trai bà là Chu Đăng Khoa nắm 22,77% và ông Vương Đình Quán nắm 0,08%.

Đối với hành vi chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đại diện VKS cho rằng dù quỹ do doanh nghiệp quản lý, việc doanh nghiệp chiếm đoạt khoản tiền này đã cấu thành tội Tham ô tài sản.

Tuy nhiên, VKS xác định hành vi chiếm đoạt số tiền trên hoàn toàn do cá nhân bà Chu Thị Thành thực hiện. Vì vậy, cơ quan công tố không xem xét trách nhiệm của Chu Đăng Khoa, dù ông này sở hữu 22,77% vốn điều lệ tập đoàn.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Bà Chu Thị Thành xin được khoan hồng

Được nói lời sau cùng, bà Chu Thị Thành thừa nhận đã nhận thức được những sai phạm của mình sau hai ngày xét xử, đồng thời bày tỏ sự ân hận về quyết định dẫn đến vụ án.

Ở tuổi 67, nữ đại gia mong HĐXX xem xét khoan hồng để sớm được trở về với gia đình và tiếp tục công việc tại tập đoàn, hoàn thành những dự án còn dang dở.

"Năm nay tôi đã 67 tuổi, tôi thấy mình sai rồi, vì quyết định của mình mà dẫn đến ngày hôm nay. Tôi mong HĐXX khoan hồng, cho tôi được sớm được trở về với gia đình, công việc của tập đoàn…", bà Thành trình bày.

Hai cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức là Mai Anh Tuyên và Lê Thanh An cũng bày tỏ sự ăn năn, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Trước đó, VKS đề nghị tuyên phạt Mai Anh Tuyên 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù; Lê Thanh An 7 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù, cùng về tội Tham ô tài sản.

HĐXX kết thúc phần tranh luận, nghị án và dự kiến tuyên án lúc 14h30 ngày 5/11.