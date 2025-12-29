Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái sống tại khu đô thị quy mô 100ha ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM.

Công viên trung tâm góp phần nâng tầm giá trị sống và giá trị BĐS

Trong quy hoạch tổng thể, công viên trung tâm được định vị như “trái tim xanh”, tích hợp nhiều tiện ích như đài phun nước nghệ thuật, vườn hoa mặt trời, vườn cờ, vườn thiền, sân chơi trẻ em… đáp ứng nhu cầu vui chơi, thư giãn, rèn luyện sức khỏe và kết nối cộng đồng cho cư dân LA Home cũng như khu vực lân cận. Không gian này hướng đến phục vụ đa thế hệ: trẻ em có môi trường vui chơi an toàn; người lớn dạo bộ, tập thể thao; người cao tuổi tận hưởng những khoảng xanh yên tĩnh, góp phần nâng cao chất lượng sống cả về thể chất lẫn tinh thần.

Công viên trung tâm LA Home - trái tim xanh nâng tầm chất lượng sống cho cư dân. Ảnh phối cảnh

Ông Huỳnh Thiên Quân - Tổng Giám đốc Prodezi Long An cho biết: “Chúng tôi đặc biệt chú trọng từ khâu thiết kế đến thi công, lựa chọn vật tư và đối tác có uy tín, kinh nghiệm và năng lực. Với công viên trung tâm, Prodezi Long An hợp tác cùng đơn vị thiết kế Swan & Maclaren và nhà thầu cảnh quan Cao Lê Land Concept nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá trị thẩm mỹ cho công trình.”

Cao Lê Land Concept là đơn vị có nhiều kinh nghiệm triển khai các công trình cảnh quan tại các khu đô thị và khu nghỉ dưỡng trên cả nước. Với triết lý “con người là trung tâm của cảnh quan”, đơn vị này được kỳ vọng sẽ góp phần kiến tạo không gian sống xanh, bền vững và giàu tính nhân văn cho cộng đồng cư dân LA Home.

Theo đại diện nhà thầu, công viên không chỉ là nơi giải trí mà còn đóng vai trò kết nối cộng đồng, khuyến khích lối sống lành mạnh và gắn kết với thiên nhiên.

Lễ ký kết hợp đồng gói thầu xây dựng công viên trung tâm LA Home giữa Prodezi Long An với Cao Lê Land Concept

Tại sự kiện, ông Lưu Long - chuyên gia phong thủy - chia sẻ LA Home sở hữu thế đất bằng phẳng, nằm trên trục kết nối lớn của khu Tây và được bao quanh bởi hệ thống kênh rạch tự nhiên. Việc bố trí công viên trung tâm gắn với mặt nước và mảng xanh liên hoàn được đánh giá giúp hình thành dòng sinh khí tích cực, phù hợp cho an cư lâu dài cũng như đầu tư bền vững.

Ông Lưu Long chia sẻ về cấu trúc không gian LA Home & công viên trung tâm

LA Home tăng tốc về đích cùng hạ tầng khu Tây TP.HCM

Lễ ký kết diễn ra trong bối cảnh LA Home đang đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều hạng mục trọng điểm, cho thấy quá trình triển khai dự án đang được đẩy nhanh theo tiến độ đề ra. Trước đó, vào tháng 11/2025, phân khu thứ hai River Park đã chính thức khởi công, mở đầu cho giai đoạn xây dựng sôi động nhất của toàn khu đô thị quy mô 100ha.

LA Home đang dần hình thành diện mạo của một khu đô thị hoàn chỉnh. Ảnh phối cảnh

Hiện nay tại LA Home, hệ thống giao thông nội khu đã kết nối thông suốt, hạ tầng kỹ thuật và chiếu sáng được triển khai đồng bộ. Chủ đầu tư đã đưa vào hoạt động trung tâm thể dục thể thao đa năng rộng 1ha, gồm hồ bơi điện phân muối, sân tennis, sân pickleball và sân thể thao đa năng. Theo chủ đầu tư, phân khu đầu tiên là LA Sol đã hoàn tất 100% hạ tầng và cảnh quan, trong khi tiến độ xây dựng các dãy nhà thấp tầng đang được xây dựng theo đúng kế hoạch, hướng tới bàn giao trong năm 2026. Song song đó, dự án nhà ở xã hội thuộc LA Home cũng đã hoàn thành phần móng và kết cấu chính, đang tăng tốc giai đoạn hoàn thiện, góp phần sớm hình thành cộng đồng cư dân đầu tiên.

Theo đại diện chủ đầu tư, các tiện ích nội khu trong đó có công viên trung tâm LA Home được ưu tiên hoàn thiện sớm nhằm đảm bảo cư dân có thể sử dụng đầy đủ dịch vụ ngay khi nhận nhà. Đồng thời, việc đầu tư sớm vào hệ tiện ích còn giúp đáp ứng nhu cầu cho thuê của khách hàng, đón đầu làn sóng chuyên gia và người lao động tại KCN sinh thái Prodezi liền kề khi các nhà máy và nhà xưởng tại đây đi vào hoạt động trong năm 2026.

Đặc biệt, tiến độ dự án song hành với nhịp phát triển mạnh mẽ của hạ tầng khu vực. Đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh lộ giới 60m - trục kết nối trực tiếp LA Home với TP.HCM đã hoàn thiện đoạn đi qua khu đô thị và KCN Prodezi, dự kiến thông xe kỹ thuật vào quý 1/2026. Cầu Mai Bá Hương đang được hạ nhịp để tăng khả năng kết nối về trục Trần Đại Nghĩa - Tỉnh lộ 10, trong khi tuyến Võ Văn Kiệt nối dài dự kiến khởi công đầu năm 2026 sẽ mở thêm một hành lang liên vùng mới từ TP.HCM về Lương Hòa - Đức Hòa. Các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 cũng đang tiến gần giai đoạn hoàn thiện, tạo nên mạng lưới giao thông đa hướng cho khu Tây.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưu tiên chất lượng sống thực và khả năng vận hành lâu dài, việc đầu tư bài bản vào hệ tiện ích ngay từ giai đoạn đầu được xem là bước đi chiến lược, tạo nền tảng giá trị bền vững cho toàn khu đô thị. Theo đó, lễ ký kết giữa Prodezi Long An - chủ đầu tư khu đô thị sinh thái LA Home với Cao Lê Land Concept là bước hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị công nghiệp sinh thái tích hợp, đưa LA Home tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành điểm đến an cư - đầu tư bền vững tại khu Tây TP.HCM.