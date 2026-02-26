Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa có thông báo thay đổi nhân sự gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, kèm theo đó là Nghị quyết về việc cử Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (MCK: ACV).

Theo Nghị quyết, Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quyết định thống nhất cử ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT làm Người đại diện theo pháp luật của ACV cho đến khi có quyết định mới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/2/2026.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Trước khi có quyết định trên, vị trí Người đại diện theo pháp luật của ACV do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT đảm nhiệm.

ACV hiện quản lý, khai thác 22 sân bay trên cả nước, bao gồm 10 cảng hàng không quốc tế. Doanh nghiệp này đồng thời là chủ đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.

Ngày 14/1, ACV cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao đơn vị này làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hồi giữa tháng 2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ACV làm việc ngay với các nhà thầu để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc giảm số lượng cán bộ, công nhân trên công trường sân bay Long Thành, đặc biệt tại các gói thầu, hạng mục là đường găng.