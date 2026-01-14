Ngày 14/1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Sân bay Long Thành đang thi công cuối năm 2025. Ảnh: Hoàng Anh

Theo quyết định, ACV chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của sân bay Long Thành, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay do Tổng công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư. Bộ Xây dựng giao ACV tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2, trong đó nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư các công trình nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để triển khai đầu tư các hạng mục của giai đoạn 2, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư; đồng thời bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, ACV phải phối hợp chặt chẽ với VATM để bảo đảm sự đồng bộ của dự án.

Trước đó, cuối năm 2025, ACV có tờ trình gửi Bộ Xây dựng đề xuất được giao làm chủ đầu tư giai đoạn 2 sân bay Long Thành trên cơ sở doanh nghiệp đang có sẵn nguồn nhân lực, máy móc và thiết bị thi công giai đoạn 1.

Theo ACV, việc sớm chuẩn bị triển khai giai đoạn 2, đầu tư thêm đường băng và nhà ga số 2 sẽ giúp tận dụng tối đa máy móc, nguồn lực hiện có, qua đó nhanh chóng nâng công suất khai thác của sân bay Long Thành lên 50 triệu hành khách/năm và 1,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Sân bay Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với tổng mức đầu tư khái toán hơn 16 tỷ USD, chia làm 3 giai đoạn. Khi hoàn thành toàn bộ dự án, sân bay này được kỳ vọng đạt công suất phục vụ khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.