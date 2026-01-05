Hội đồng xét xử mở phiên sơ thẩm đối với 4 bị cáo liên quan đến sai phạm tại dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột. Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) bị truy tố tội Nhận hối lộ.

​Hai bị cáo còn lại là Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên). Các đối tượng này hầu tòa về tội Đưa hối lộ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD

Cáo trạng xác định các doanh nghiệp đã tiếp cận lãnh đạo tỉnh để xin tham gia dự án. Bị cáo Hạ và Từ sau đó nhận chỉ đạo tạo điều kiện cho nhóm công ty này trúng thầu trái quy định.

Lãnh đạo Ban QLDA đã cung cấp trước file dự toán và thiết kế kỹ thuật cho doanh nghiệp. Các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu cũng được chỉnh sửa để phù hợp với năng lực của nhóm nhà thầu.

Các bên thỏa thuận chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng hợp đồng. Bị cáo Bùi Văn Từ được thống nhất nhận khoản tiền 9 tỷ đồng.

Tại tòa, Lê Đình Hải khai đã 2 lần đến nhà riêng đưa cho Phạm Văn Hạ tổng cộng 3,2 tỷ đồng. Tiền hối lộ mệnh giá 500.000 đồng được bọc trong túi ni-lông rồi bỏ vào túi giấy.

Bị cáo Hải cũng thừa nhận đã đưa 3 tỷ đồng cho Bùi Văn Từ vào tháng 4/2022. Địa điểm giao nhận tiền là một quán cà phê tại phường Buôn Ma Thuột.

Bị cáo Hoàng Đình Chương xác nhận việc thỏa thuận chi tiền phần trăm cho lãnh đạo Ban QLDA. Cựu Giám đốc Phạm Văn Hạ và cấp phó Bùi Văn Từ đều thừa nhận hành vi nhận tiền tại phiên xử.