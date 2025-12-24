VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can Phạm Văn Hạ (nguyên Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (nguyên Phó Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk), Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên) về các tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Trước đó, vào tháng 4/2020, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột (viết tắt là dự án) theo đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk (cũ). Ngày 10/11/2020, Bộ GTVT (cũ) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đề nghị của BQLDA tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, dự án gồm 15 gói thầu, trong đó: Gói thầu số 3 thi công xây dựng đoạn Km0+00-Km20+500, giá trị hơn 522 tỷ đồng; Gói thầu số 4 thi công xây dựng đoạn Km20+500-Km39+606,77, giá trị hơn 505 tỷ. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 720 ngày.

Theo cáo buộc, quá trình tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông thành phố Buôn Ma Thuột, ông Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (khi đó là Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy để tạo điều kiện cho 3 công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 3, Gói thầu số 4 của dự án trên.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, ông Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với giám đốc 3 công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 3; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 4, trái quy định.

Theo thoả thuận, thống nhất từ trước, các ông Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho ông Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Phạm Văn Hạ (Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công Gói thầu số 3 và số 4 của dự án.

Ông Phạm Văn Hạ đã nhận số tiền 5,1 tỷ đồng, trong đó nhận 3,2 tỷ đồng từ Lê Đình Hải và 1,9 tỷ đồng từ Hoàng Đình Chương.

Bị can Bùi Văn Từ (Phó Giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk) đã có hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền từ Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang để can thiệp, tác động, chỉ đạo cấp dưới giúp Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công Gói thầu số 3 và số 4 dự án. Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng, trong đó nhận từ Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương mỗi người 3 tỷ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, bị can Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn) đã thỏa thuận, thống nhất và đưa 6,2 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ (3,2 tỷ đồng) và Bùi Văn Từ (3 tỷ đồng) để được các bị can trên can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho 3 Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công Gói thầu số 3 và số 4 của dự án.

Ông Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị xác định đã thỏa thuận, thống nhất và đưa 4,9 tỷ đồng cho Phạm Văn Hạ (1,9 tỷ đồng) và Bùi Văn Từ (3 tỷ đồng) để được can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho 3 Công ty Sài Gòn, Công ty An Nguyên và Công ty Phương Đông trúng thầu, thi công Gói thầu số 3 và số 4 của dự án.