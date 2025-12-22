Ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục ATTP Bộ Y tế) và bà Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng, cựu Cục trưởng Cục ATTP) cùng 53 bị cáo khác sẽ bị đưa ra xét xử về tội Nhận hối lộ và Đưa hối lộ.

Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Đại diện VKSND TP Hà Nội tham gia phiên tòa có bà Đặng Thị Hồng Thủy, ông Nguyễn Văn Trọng, bà Nguyễn Thị Lan, ông Trần Xuân Yêm và bà Đào Hoàng Vân.

Theo cáo buộc, Cục ATTP là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý Nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực ATTP. Từ năm 2018-2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số bị cáo là lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục ATTP cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ.

Ông Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Bộ Công an

Mục đích của việc đưa, nhận hối lộ là để thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm cấp Giấy chứng nhận GMP.

Trong việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Bộ Y tế.

Nghị định 15 mới ban hành có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục ATTP đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn cấp Giấy tiếp nhận.

Để hoàn thiện hồ sơ và sớm được cấp Giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục ATTP đưa tiền chi ngoài với mức trung bình từ 5-10 triệu đồng/ hồ sơ, tùy từng thời điểm và từng loại hồ sơ.

Việc đưa, nhận tiền được các ông Nguyễn Thanh Phong cùng 2 cựu Cục phó là bị can Nguyễn Hùng Long, Đỗ Hữu Tuấn đồng ý chủ trương và thống nhất cơ chế chia tiền.

Cục ATTP phân công Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông (Phòng Giám sát và Truyền thông) nhiệm vụ thẩm định, tham mưu việc thẩm xét hồ sơ cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Từ tháng 8/2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký cấp Giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt với các chuyên viên trong Phòng Giám sát và Truyền thông về cơ chế thu tiền để chuyển cho bà Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Từ đó, các chuyên viên đã trao đổi, đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi với mức trung bình từ 4-9 triệu đồng/hồ sơ.

Phòng Giám sát và Truyền thông cũng được phân công là đơn vị đầu mối thực hiện cấp, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP).

Ông Nguyễn Thanh Phong bị xác định đã hưởng lợi gần 44 tỷ đồng, bà Trần Việt Nga hưởng lợi 8 tỷ đồng.