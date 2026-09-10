CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương vừa công bố thông tin bất thường về thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu mã DRT12101. Các điều chỉnh có hiệu lực từ ngày 4/9/2026.

Cụ thể, lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi của trái phiếu hiện ở mức 10,8%/năm. Từ kỳ tính lãi thứ 11 (từ 29/9/2026 đến 29/3/2027), lãi suất được điều chỉnh lên 13,6%/năm. Như vậy, lãi suất trái phiếu tăng 2,8 điểm phần trăm, tương đương mức tăng 25,9% so với trước.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đồng thời điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu. Theo điều khoản cũ, trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng kể từ ngày phát hành và đáo hạn vào ngày 29/9/2026. Kỳ hạn trái phiếu được kéo dài lên 84 tháng, với ngày đáo hạn mới là 29/9/2028.

Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Ảnh: Geleximco

CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương có trụ sở tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, thuộc hệ sinh thái Geleximco.

Vạn Hương là chủ đầu tư dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, TP Hải Phòng). Dự án có quy mô khoảng 480ha, tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng, với phần lớn công trình được xây dựng trên khu vực lấn biển. Các công trình gồm biệt thự biển nghỉ dưỡng cao cấp, minihotel, shophouse liền kề, căn hộ cao cấp.

Động thái gia hạn trái phiếu diễn ra trong bối cảnh sức khỏe tài chính của Vạn Hương có nhiều biến động. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026, tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp lên hơn 26.579 tỷ đồng, gấp 8,78 lần vốn chủ sở hữu.

Vạn Hương ghi nhận lỗ trước thuế và lỗ sau thuế cùng ở mức hơn 96,3 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2025, doanh nghiệp vẫn có lợi nhuận trước thuế gần 244 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 226,4 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của doanh nghiệp tăng lên 23,59 tỷ đồng, từ mức 22,55 tỷ đồng một năm trước. Hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản giảm từ 0,78% xuống âm 0,33%, còn trên vốn chủ sở hữu giảm từ 7,48% xuống âm 3,18%.

Dư nợ trái phiếu tăng lên hơn 10.840 tỷ đồng, tăng khoảng 1.287 tỷ đồng, tương đương 13,5%, so với cùng kỳ năm trước. Hệ số dư nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 3,16 lần lên 3,58 lần.