Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, hôm nay (26/12), TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm 53 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "Nhận hối lộ" liên quan Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (Công ty Saigon Transco), Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA (Đội SP-PSA) thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ và các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hòa (49 tuổi, chủ sở hữu Công ty Saigon Transco) 13 năm tù; Nguyễn Quốc Dũng (cựu Giám đốc Công ty Minh Châu Bunkering) 10 năm tù cùng về tội "Buôn lậu"; Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (cựu Đội trưởng Đội SP-PSA) 7 năm tù về tội "Nhận hối lộ".

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 12 năm tù, tùy vai trò và mức độ tham gia, trong đó nhiều bị cáo lãnh án từ 6-10 năm tù về các tội "Buôn lậu", "Nhận hối lộ".

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Thanh Phương

Theo cáo buộc, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, bị cáo Hòa đã tổ chức thành lập, sử dụng pháp nhân Công ty Saigon Transco để mua trái phép xăng, dầu rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ mà không khai báo hải quan, nhằm thu lợi bất chính.

Bị cáo Hòa được xác định là chủ mưu, tổ chức thành lập Công ty Saigon Transco và giao cho Lê Văn Phước đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật. Thực tế, Hòa trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty Saigon Transco, chỉ đạo các đối tượng thực hiện buôn lậu 90 chuyến cấp dầu thuộc diện tạm nhập, tái xuất, với tổng số lượng 1,7 triệu lít dầu, trị giá 34,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính 4,7 tỷ đồng.

Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Lê Tấn Hòa còn móc nối, thỏa thuận “chung chi” tiền cho các cán bộ hải quan Đội SP-PSA. Do có chủ trương nhận hối lộ từ các doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, Đội SP-PSA đã không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát.

Cụ thể, từ tháng 7/2021, bị cáo Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (đội trưởng) chỉ đạo, phân công bị cáo Hồ Việt Tân (cựu cán bộ hải quan) trực tiếp liên hệ, thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp; quản lý, thống kê số tiền nhận được theo từng tháng và nộp lại cho Quỳnh.

Theo chỉ đạo của Quỳnh, tất cả cán bộ thuộc bộ phận giám sát có nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp sẽ đưa lại cho Tân. Vào các ngày 3-5 hàng tháng, Tân thống kê, tổng hợp số tiền doanh nghiệp “chung chi”, báo cho các thành viên tổ giám sát biết, trước khi nộp báo cáo cho Quỳnh.

Nhận tiền từ Tân, Quỳnh trích lại một phần đưa cho Tân để chia cho các cán bộ hải quan trực tiếp giám sát, với quy ước 5 triệu đồng/tháng/công chức. Riêng số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500.000 đồng/xe bồn sẽ chia cho cán bộ được phân công giám sát từ 500.000 - 1 triệu đồng, phần còn lại nhập quỹ để chia đều cho toàn bộ thành viên bộ phận giám sát. Tổng số tiền Đội SP-PSA đã nhận hối lộ từ Hòa là 953 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2022 - 1/2024, Đội SP-PSA đã thực hiện giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập, tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng hơn 15.000 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco vận chuyển.