Điểm khác biệt, Pippa và những "đứa trẻ" còn lại trong gia đình Kasoff là những con búp bê.

"Chúng được gọi là búp bê Reborn", Kasoff, một phụ nữ ngoài 40 tuổi, đã kết hôn, là mẹ của 5 người con trưởng thành và sở hữu 20 con búp bê, chia sẻ. "Chúng được điêu khắc và vẽ tay bởi các nghệ sĩ trên khắp thế giới. Tôi bắt đầu sưu tầm từ năm 2020", cô trả lời trên New York Post.

Bộ sưu tập của Kasoff gồm những con búp bê có ngoại hình sống động đến mức dễ bị nhầm là người thật. Chúng được làm từ nhựa vinyl và silicone cao cấp, giá mỗi con dao động từ 2.000 (hơn 50 triệu đồng) đến 10.000 USD (hơn 260 triệu đồng), tùy theo nghệ sĩ và yêu cầu cá nhân.

Với Kasoff, người tự gọi mình là "mẹ búp bê" ở St. Louis, giá trị của chúng không thể đo đếm bằng tiền.

Kasoff khẳng định cô hoàn toàn ý thức rằng những "đứa trẻ" mình chăm sóc, thay tã, mặc quần áo và xây dựng tính cách trên mạng xã hội không phải là người thật. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng lối sống của cô "đáng sợ", "kỳ quái" hay "đáng buồn".

Trái lại, Kasoff cho biết cô không bận tâm. "Trong 365 ngày qua, tôi đã kiếm hơn 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) từ YouTube", cô nói.

Kasoff cho rằng những kẻ ác ý đã hiểu sai về sở thích chăm sóc búp bê của cô. Ảnh: New York Post

Chuỗi video xoay quanh cuộc sống thường ngày cùng búp bê, từ sinh hoạt buổi sáng, nhập vai lớp học, mua sắm tại Walmart, tắm rửa, những ngày "ốm" cho đến các dịp lễ, nhanh chóng lan truyền trên mạng. Kênh YouTube của cô thu hút hơn 30.000 người đăng ký và được bật chế độ kiếm tiền chỉ 2 tuần sau khi ra mắt vào mùa xuân năm ngoái.

"Thu nhập hiện tại của tôi cao hơn rất nhiều, thậm chí nhiều hơn tổng thu nhập của cả tôi và chồng trước đây. Tất cả đều đến từ những video về búp bê", Kasoff chia sẻ.

Trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian, Kasoff từng làm thiết kế thời trang trẻ em và sở hữu bất động sản cho thuê. Cô mở kênh YouTube mang tên "The Dolls aren’t real" vào tháng 3/2024, ban đầu chỉ xem việc quay dựng video - mỗi clip có thể mất hơn 5 giờ để hoàn thiện - như một thú vui cá nhân.

“Tôi chơi búp bê từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ muốn từ bỏ sở thích đó”, Kasoff chia sẻ. Theo cô, xã hội đang tồn tại một tiêu chuẩn kép khi chấp nhận đàn ông trưởng thành chơi game, hóa trang hay nhập vai lịch sử, nhưng lại chỉ trích phụ nữ khi họ thể hiện bản năng chăm sóc thông qua búp bê.

Không chỉ trẻ em, nhiều người trưởng thành cũng tìm đến nội dung của cô như một hình thức trị liệu, giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát hoặc cảm giác cô đơn.

Kasoff kiếm hàng ngàn đô la thông qua nội dung về búp bê của mình. Ảnh: New York Post

Theo Lesley Koeppel, nhà trị liệu tâm lý tại New York, việc phụ nữ trưởng thành chơi với búp bê không phải là hành vi không lành mạnh. "Đó có thể là một dạng chơi sáng tạo, hoài niệm, giải tỏa căng thẳng hoặc tự xoa dịu, miễn là không ảnh hưởng đến sinh hoạt và các mối quan hệ xã hội", bà nhận định.

Búp bê được Kasoff yêu quý nhất là Pippa, một "bé gái" tóc vàng 2 tuổi, lanh lợi và tinh nghịch, lấy cảm hứng từ cô con gái út ngoài đời thật. Pippa thường xuất hiện trong các video, được đưa đi mua sắm, dạo chơi và sử dụng các vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Kasoff cho biết cô luôn cố gắng tránh lãng phí. "Sữa công thức cho búp bê là đồ đã hết hạn tôi xin từ các kho thực phẩm. Thức ăn chuẩn bị cho búp bê thì tôi ăn. Tã được tái sử dụng, còn ‘thuốc’ chỉ là nước", cô nói, đồng thời cho biết quần áo mới mua sau đó đều được quyên góp cho các cửa hàng đồ cũ.

Bất chấp những lời chỉ trích cho rằng hoạt động của cô là "đáng lo ngại", Kasoff vẫn kiên định. "Tôi đang tạo ra nội dung lành mạnh cho các bé gái và cả những phụ nữ trung niên", cô nói.