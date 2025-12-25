Ở thị trấn Qua Lệ, quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), cái tên Cung Húc Đông đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương.

Nhắc đến anh, người ta nhớ ngay đến câu chuyện đặc biệt: người đàn ông dừng xe cứu người bên đường thì nhận ra, người gặp nạn chính là vợ mình, trang QQ đưa tin.

Chiều tối 17/3/2025, một người phụ nữ đang điều khiển xe điện trên đường thì bất ngờ bị xuất huyết não, ngã gục xuống ven đường.

Thấy sự việc, nhiều người đi đường lập tức dừng lại hỗ trợ. Đúng lúc đó, Cung Húc Đông lái xe đi ngang qua. Như phản xạ tự nhiên, anh xuống xe để cứu người. Nhưng khi lại gần, anh sững sờ thốt lên: “Đây là vợ tôi!”.

Người chồng dừng xe cứu người và không ngờ đó chính là vợ mình. Anh đã chăm sóc vợ chu đáo tại bệnh viện. Ảnh: QQ

Với sự phối hợp khẩn trương của những người xung quanh, Cung Húc Đông nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện gần nhất.

Từ lúc người phụ nữ ngã xuống cho đến khi được đưa vào phòng cấp cứu chỉ vỏn vẹn 15 phút - khoảng thời gian vàng mang tính quyết định. Ngay cả các bác sĩ cũng nhận định, việc được cấp cứu kịp thời đã giúp bệnh nhân tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Chín tháng trôi qua, người phụ nữ ấy, chị Chu Lệ Anh, đã hồi phục gần như hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng nào. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, tinh thần minh mẫn của chị hôm nay, ít ai có thể hình dung rằng chị từng nằm trên giường bệnh trong tình trạng nguy kịch.

“Trước khi xuống xe cứu người, tôi không thể nào nghĩ người đó lại chính là vợ mình. Vừa may mắn, vừa sợ hãi. Nhưng tôi tin, con người nếu sống tử tế, làm nhiều việc tốt sẽ gặp điều lành”, anh Cung Húc Đông vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại.

Vợ chồng anh Cung Húc Đông ngày càng gắn bó và hạnh phúc sau biến cố. Ảnh: QQ

Điều trùng hợp đến bất ngờ là con đường nơi vợ anh ngã xuống vốn không phải tuyến đường anh thường đi.

Hôm đó, Cung Húc Đông tình cờ giúp một cảnh sát giao thông chở 2 bà cháu lạc đường về nhà. Trên đường quay lại, thấy nhiều người tụ tập bên chiếc xe điện đổ ven đường, anh lập tức dừng xe, xuống hỗ trợ. Chính sự “tình cờ” ấy đã nối tiếp chuỗi nhân duyên đặc biệt trong câu chuyện này.

Qua trích xuất camera giao thông, gia đình xác định được 3 người đã cứu giúp chị Chu Lệ Anh.

Điều đáng nói, cả 3 người tưởng chừng xa lạ ấy đều có mối liên hệ với gia đình anh Cung Húc Đông: là người sống cùng thôn và quen biết lâu năm.

Trong những ngày vợ nằm viện, anh Cung Húc Đông luôn túc trực chăm sóc. Khi sức khỏe vợ dần ổn định, hai vợ chồng không quên tìm đến tận nhà những ân nhân để bày tỏ lòng biết ơn.

“Duyên phận này thật quá kỳ diệu. Những mối thiện duyên nếu không giữ gìn thì sẽ trôi qua rất nhanh”, Cung Húc Đông xúc động chia sẻ.

Câu chuyện của anh Cung nhanh chóng lan tỏa trong thôn như một minh chứng sống cho giá trị của lòng tốt. Hai con gái của anh chị cũng lớn lên từ chính những bài học ấy.

Con gái lớn hiện là sinh viên ngành điều dưỡng, thực tập tại bệnh viện, từng được người nhà bệnh nhân gửi thư cảm ơn vì tận tâm chăm sóc. Con gái nhỏ, dù mới học trung học, đã sớm tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng mẹ, từ bảo vệ môi trường đến quyên góp cộng đồng.

Chín tháng sau biến cố, cuộc sống của gia đình Cung Húc Đông dần trở lại bình thường. Những buổi dạo bộ tay trong tay quanh khu nhà, những chuyến đưa đón con ngắn ngủi, những câu chuyện giản dị đời thường, tất cả đều mang theo một sự trân trọng sâu sắc hơn đối với sự sống và con người.

Từ hành động dừng xe cứu người tưởng chừng rất đỗi bình thường, anh Cung Húc Đông đã được vinh danh “Người tốt Tiêu Sơn” quý I/2025. Còn câu chuyện của gia đình anh, như nhiều người nhận xét, chính là một vòng tròn khép kín của lòng nhân ái: cho đi yêu thương, yêu thương sẽ quay trở lại.