Ông Peter Kalt bị mất cắp nhiều đĩa nhạc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: Thethaiger

Ông Peter Kalt, người Thụy Sĩ, hiện sống tại Hua Hin (Thái Lan), phải nằm liệt giường do bệnh lý ở chân. Ông đã trình báo cảnh sát địa phương sau khi vợ mình phát hiện bộ sưu tập gồm hơn 1.000 đĩa than, khoảng 400 đĩa CD biến mất khỏi phòng lưu trữ trong nhà tại khu vực Hin Lek Fai, thành phố Hua Hin.

Ước tính giá trị bộ sưu tập bị mất vào khoảng 12,5 triệu baht (hơn 10 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo ông, giá trị tinh thần của bộ sưu tập còn lớn hơn nhiều so với giá trị vật chất.

Ông Peter Kalt đã dành hàng chục năm để sưu tầm những đĩa nhạc quý hiếm trong thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ và Thụy Sĩ. Nhiều bản ghi âm là phiên bản giới hạn hoặc đã ngừng phát hành, gần như không thể tìm mua lại trên thị trường.

“Đó không chỉ là một bộ sưu tập âm nhạc mà còn là những ký ức gắn liền với nhiều giai đoạn trong cuộc đời tôi", ông chia sẻ.

Vợ chồng ông cho rằng, bộ sưu tập đĩa nhạc bị mất trộm khoảng đầu tháng 5 khi vợ ông ra ngoài đi massage. Khi đó, ông ở nhà một mình nhưng tình trạng sức khỏe khiến ông không thể quan sát hoặc kiểm soát mọi hoạt động diễn ra xung quanh.

Ông Kalt nghi ngờ một nữ giúp việc từng làm việc cho gia đình. Ông thuê cô thông qua một công ty điều dưỡng địa phương. Ông kể rằng, người phụ nữ này từng gặp khó khăn về tài chính và đã nhiều lần xin tiền vợ chồng ông.

Đơn tố cáo được gửi tới cảnh sát vào ngày 5/5. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để thu thập chứng cứ và tiến hành điều tra.

Các điều tra viên đã kiểm tra camera an ninh. Trong đoạn ghi hình, nữ giúp việc được nhìn thấy rời khỏi nhà ông Peter Kalt bằng xe máy và mang theo nhiều túi nhựa, có dấu hiệu đáng ngờ.

Ông cho biết cảnh sát xác nhận đã biết danh tính của người phụ nữ trong đoạn video, tuy nhiên, kể từ đó đến nay, chưa có thêm bất kỳ thông tin cập nhật nào liên quan đến tiến độ điều tra, theo The Thaiger.

Dù nghi ngờ nữ giúp việc có liên quan, ông Kalt cho rằng cô ta không nhận thức được giá trị thực sự của số đĩa nhạc ấy, có thể còn người khác đứng sau vụ việc, là người hiểu rõ giá trị thị trường.

Khoảng 1 tháng sau vụ việc, hiện ông đang kêu gọi sự giúp đỡ từ người dân địa phương, cộng đồng người nước ngoài và các nhà sưu tập đĩa nhạc tại Hua Hin lưu ý. Nếu phát hiện ai đó rao bán số lượng lớn đĩa than hoặc CD hiếm với nguồn gốc đáng ngờ, ông mong mọi người sẽ chủ động liên hệ với cảnh sát hoặc gia đình ông.