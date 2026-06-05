Zhang Xue và vợ Chen Xingyi bên nhau từ khi còn trẻ. Ảnh: SCMP

Tháng 3/2026, một tay đua người Pháp đã giành 2 chiến thắng chặng đua trong Giải vô địch Superbike thế giới, khi điều khiển xe 820RR-RS của nhà sản xuất xe máy Trung Quốc ZXMOTO.

Đây là lần đầu tiên một hãng xe máy Trung Quốc thắng trong hệ thống đua đường trường quốc tế. Ngay lập tức, tên tuổi của Zhang Xue - người sáng lập ZXMOTO thu hút sự quan tâm của dư luận.

Chen Xingyi – vợ của Zhang, người âm thầm đồng hành cùng anh từ lúc khởi nghiệp đến khi thành công vang dội, nhận được nhiều sự chú ý. Nhiều người dùng mạng đổ xô vào tài khoản của Chen bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Được biết, Chen Xingyi (38 tuổi) từng là bạn học cấp 2 của Zhang. Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ thuở còn nghèo khó. Anh Zhang sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo ở tỉnh Hồ Nam. Cha mẹ ly hôn từ khi anh còn nhỏ và Zhang được bà nội nuôi dưỡng, theo SCMP.

Sau khi tốt nghiệp cấp 2, anh không học lên cấp 3 mà theo học việc tại một cửa hàng sửa xe máy. Chen cho biết, gia đình cô có điều kiện tốt hơn và vì sợ bị phản đối khi yêu Zhang nên cô bí mật hẹn hò.

"Ở trường, anh ấy thường trêu chọc tôi. Nhưng sau lần cả lớp chuẩn bị cho buổi liên hoan chào năm mới, tôi đã phải lòng anh vì tố chất lãnh đạo nổi bật", Chen chia sẻ.

Với nỗ lực, tinh thần chiến đấu kiên cường, anh Zhang đã thành công gia nhập một đội đua chuyên nghiệp. Thời gian sau đó, anh tự học tập, nghiên cứu, dần bước sang lĩnh vực phát triển xe tại Chiết Giang, rồi sau này sang cả Trùng Khánh - nơi hiện là trụ sở của ZXMOTO.

Trong suốt những năm tháng khởi nghiệp đầy khó khăn của Zhang, Chen luôn là người đứng phía sau hỗ trợ.

Chen là người đứng sau hỗ trợ chồng, ghi chép cẩn thận khoản nợ của họ thuở khởi nghiệp. Ảnh: SCMP

Hai người kết hôn vào năm 2011, lúc cặp đôi 24 tuổi và hiện có 2 con. Chen đảm nhận công việc quán xuyến gia đình, quản lý chi tiêu và cùng chồng gánh vác các khoản nợ trong giai đoạn khởi nghiệp.

Cặp đôi từng vay mượn hàng triệu nhân dân tệ từ người thân, bạn bè và mất hơn 11 năm để trả hết nợ. Đáng chú ý, mọi khoản vay đều được Chen ghi chép cẩn thận trong cuốn sổ tay. Cô chia sẻ hình ảnh cuốn sổ tay ghi nợ trên tài khoản cá nhân và nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý.

Chen chia sẻ: “Tôi là người không có ước mơ, nhưng cuộc đời tôi được nhiều người biết đến nhờ ước mơ của anh ấy. Tôi không phải người vĩ đại, chỉ là người muốn sống tốt cuộc đời của mình".

Chen được nhiều người dùng mạng gọi vui là "nhà đầu tư tài ba" trong việc chọn chồng. Cô cũng được ca ngợi vì tình yêu, lòng tận tâm bên chồng từ khi gian khó đến thành công ngày hôm nay.

Hiện tài khoản của cô thu hút hơn 410.000 người theo dõi.

"Thành công của Zhang không chỉ đến từ sự chăm chỉ của bản thân anh ấy, mà còn sự giúp đỡ phía sau của người vợ như cô Chen", một người dùng mạng bình luận.