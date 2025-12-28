Câu chuyện đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, đồng thời làm dấy lên tranh luận về việc có nên chọn lốp xe giá rẻ hay không.

Theo Motorbicuit vừa đăng tải, một chủ xe ở Mỹ chia sẻ trên TikTok (tài khoản có tên Tash.nb), cho biết anh đã mua trên mạng lốp giá rẻ từ một nhà sản xuất Trung Quốc. Sau một thời gian sử dụng, mâm xe xuất hiện vết nứt, buộc anh phải thay thế với chi phí cao hơn rất nhiều so với số tiền tiết kiệm ban đầu.

Xem video:

Các chuyên gia cho biết lốp xe giá rẻ thường sử dụng cao su cứng hơn, khả năng hấp thụ lực kém. Khi xe thường xuyên đi qua ổ gà, leo vỉa hè hoặc gặp va chạm mạnh, lực tác động không được triệt tiêu tốt sẽ truyền trực tiếp vào mâm, làm tăng nguy cơ cong, nứt hoặc biến dạng.

Dù vậy, giới chuyên môn cũng lưu ý rằng không phải cứ dùng lốp rẻ là chắc chắn hỏng mâm. Nhiều trường hợp mâm xe bị hư hỏng xuất phát từ việc xe đi vào ổ gà lớn, bị xì lốp nhưng vẫn tiếp tục di chuyển, hoặc va chạm mạnh với lề đường.

Mâm xe bị nứt hoặc cong không chỉ gây rung lắc khi lái mà còn ảnh hưởng đến hệ thống lái, độ an toàn và giá trị xe. Chi phí sửa chữa hoặc thay mới mâm có thể lên tới hàng nghìn USD, cao hơn rất nhiều so với khoản tiền tiết kiệm khi mua lốp rẻ.

Câu chuyện cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng họ đã sử dụng lốp giá rẻ trong nhiều năm mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, không ít ý kiến nhấn mạnh rằng lốp xe là bộ phận liên quan trực tiếp đến an toàn, không nên đánh đổi chỉ để tiết kiệm chi phí.

Theo các chuyên gia, người dùng vẫn có thể mua lốp xe online, nhưng cần hiểu rõ thông số, nguồn gốc và mức độ phù hợp với xe. Với những người ít kinh nghiệm, việc mua lốp trực tiếp tại cửa hàng và nhận tư vấn chuyên môn vẫn là lựa chọn an toàn hơn.

Theo Motorbicuit

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!