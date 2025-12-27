Chiều ngày 27/12, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một chiếc ô tô hư hỏng nặng tại một bãi đất thuộc khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, đây là chiếc Skoda Octavia RS trong hoạt động lái thử xe của Skoda Việt Nam dành cho khách tham quan tại sự kiện Vietnam Mobility Show 2025.

Theo tìm hiểu, vụ tai nạn đã xảy ra từ chiều qua, 26/12 khi một nam khách hàng lái thử chiếc xe nhưng không kiểm soát được tay lái.

Qua hình ảnh tại hiện trường, có thể thấy, mức độ va chạm là rất mạnh khi chiếc xe dường như đã lao đi với tốc độ cao, đâm thủng bức tường bao quanh của khu vực triển lãm, tạo ra một lỗ hổng lớn nham nhở.

Chiếc Skoda Octavia bị tai nạn khi khách hàng chạy thử. Ảnh: MeXeVF

Phần đầu xe và khung gầm biến dạng. Bên trong khoang lái, toàn bộ hệ thống túi khí rèm và túi khí phía trước đã bung hoàn toàn. Tuy nhiên, khung khoang lái vẫn giữ được cấu trúc khá nguyên vẹn, cửa xe vẫn có thể mở ra để người ngồi trong thoát hiểm.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện đơn vị phân phối Skoda tại Việt Nam xác nhận: "Ngay sau khi sự cố xảy ra, đội ngũ của hãng đã nhanh chóng có mặt, đưa khách hàng cầm lái và nhân viên hướng dẫn đến Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Kết quả thăm khám cho thấy cả hai đều không bị thương tích gì, chỉ bị hoảng loạn nhẹ về tinh thần."

Đại diện Skoda Việt Nam khẳng định quy trình tổ chức lái thử tại sự kiện đã được thực hiện nghiêm ngặt và đúng quy định. Trước khi lên xe, khách hàng đã được kiểm tra giấy phép lái xe hợp lệ và ký cam kết tuân thủ các quy tắc an toàn. Nhân viên hướng dẫn cũng ngồi ngay ghế phụ để hỗ trợ.

Có thể thấy, việc lái thử xe là một bước quan trọng để khách hàng trải nghiệm thực tế trước khi xuống tiền nhưng cũng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi người lái chưa quen xe.

Chiếc Skoda Octavia RS trong vụ tai nạn trên là mẫu sedan cỡ C hiệu suất cao vừa mới mở bán tại Việt Nam với mức giá 1,608 tỷ đồng. Mẫu xe được trang bị động cơ xăng 2.0 TSI tăng áp, công suất cực đại 265 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6.4-7.4 giây.

Tại Việt Nam, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những sự cố nghiêm trọng trong các chương trình lái thử xe của các hãng ô tô.

Tháng 8/2022, cộng đồng mạng từng dậy sóng với vụ việc một chiếc Subaru Forester bị lật ngang khi đang thực hiện bài thử nghiệm đánh lái tại TP.HCM. Khi đó, khách hàng đã đánh lái quá gắt ở tốc độ cao khiến chiếc gầm cao mất trọng tâm.

Hay như vụ việc vào tháng 7/2020, một khách hàng lái thử chiếc xe sang Porsche tại đại lý ở Hà Nội, do đạp nhầm chân ga đã khiến chiếc xe lao lên vỉa hè, đâm vào gốc cây và hư hỏng nặng phần đầu.

Qua sự cố trên, có thể thấy, việc bố trí không gian lái thử cần có vùng đệm an toàn đủ lớn. Đối với khách hàng, việc giữ tâm lý bình tĩnh, tuân thủ tuyệt đối hướng dẫn của chuyên gia và không thử thách xe vượt quá khả năng kiểm soát của bản thân là yếu tố tiên quyết.

