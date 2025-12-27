Mới đây, chuyên trang ô tô MotorBiscuit đăng tải thông tin về một sự việc gây chú ý tại Mỹ, khi một phụ nữ ở bang Tennessee phản ánh chiếc Chevrolet Suburban của mình bị trầy xước, hư hỏng nặng lớp sơn chỉ sau một lần đưa xe vào rửa tại trạm rửa xe tự động. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đồng thời làm dấy lên nhiều lo ngại về mức độ an toàn của các dịch vụ rửa xe tự động hiện nay.

Chia sẻ trên TikTok, Ashley Fitch cho biết chiếc Suburban của cô bị trầy xước ngay sau khi rời khỏi trạm Tidal Wave Auto Spa ở thành phố Clarksville.

Xem video:

Theo Ashley Fitch, ngay khi phát hiện xe bị hư hỏng, cô đã quay lại trạm rửa và yêu cầu gặp quản lý. Tuy nhiên, quản lý không có mặt và nhân viên tại đây khẳng định “không thấy vết trầy nào” trên xe.

“Chúng tôi là khách hàng trung thành từ khi họ mở cửa, trước giờ tôi luôn khen dịch vụ ở đây. Vì thế, phản hồi đó khiến tôi vô cùng thất vọng,” Fitch chia sẻ.

Do không được giải quyết thỏa đáng, cô đã trình báo cảnh sát. Biên bản của cảnh sát ghi nhận xe bị hư hỏng ở cả hai bên thân. Sau đó, Fitch buộc phải làm việc với công ty bảo hiểm để sửa chữa.

Cô cảnh báo: “Nếu bạn đang có thẻ thành viên ở đây, tôi khuyên nên hủy. Trừ khi bạn muốn xe mình trông như vừa bị chà bằng miếng cọ sắt.”

Trao đổi với truyền thông, Fitch cho biết phía trạm rửa xe sau đó có liên hệ, nói rằng sẽ xem xét hình ảnh camera và gửi hồ sơ yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên, kể từ đó không có thêm bất kỳ phản hồi nào, khiến gia đình cô càng thêm bức xúc.

Trạm rửa xe có phải chịu trách nhiệm?

Theo các chuyên gia pháp lý, trách nhiệm của trạm rửa xe phụ thuộc vào việc có hay không yếu tố bất cẩn trong quá trình vận hành, chẳng hạn như thiết bị không được bảo dưỡng đúng cách hoặc quy trình làm việc sai.

Ngoài ra, nhiều trạm rửa xe yêu cầu khách hàng ký giấy miễn trừ trách nhiệm, đặc biệt với khách hàng sử dụng gói thành viên dài hạn. Những điều khoản này có thể hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm bồi thường của doanh nghiệp, trừ khi chứng minh được hành vi bất cẩn nghiêm trọng.

Việc Fitch lập biên bản với cảnh sát và báo bảo hiểm được xem là những bước quan trọng nếu muốn theo đuổi khiếu nại pháp lý.

Theo Motorbiscuit

