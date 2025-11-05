Mới đây, tại một quán ăn nằm phía nam chợ Ngỗ Bộ (Thâm Quyến, Trung Quốc), một nữ thực khách bất ngờ ngất xỉu khi đang dùng bữa. Chủ quán cùng người thân đã thay nhau thực hiện hô hấp nhân tạo, cứu nạn nhân. Đoạn video ghi lại sự việc lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Người phụ nữ ngất tại quán ăn. Ảnh: QQ

Video cho thấy, người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang ăn thì bỗng ngã xuống, làm đổ bát thức ăn.

Theo anh Lý Mộc Vượng, sự việc xảy ra khoảng 8h ngày 1/11. Khi nghe khách kêu “có người ngất!”, anh lập tức chạy ra thì thấy nữ thực khách nằm bất động dưới đất. Anh vợ của anh Lý nhanh trí gọi cấp cứu rồi tiến hành hồi sức tim phổi cho nạn nhân.

Tiếp đó, vợ anh Lý cùng hỗ trợ hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Dù được hai người thay phiên cấp cứu, nữ thực khách vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Đến lượt mình, tôi ép tim cho chị ấy gần 20 phút, tay mềm nhũn cả ra. Tôi chỉ sợ mình làm không kịp, mất đi một mạng người”, anh Lý kể. May mắn, người phụ nữ dần hồi tỉnh, khẽ giơ tay ra hiệu, thay lời cảm ơn.

“Khi thấy chị ấy tỉnh lại, tôi nhẹ cả người”, anh Lý nói. Sau đó, người phụ nữ được đưa tới bệnh viện, thông tin từ QQ.

Anh Lý cho biết quán của gia đình hoạt động 7-8 năm nay, đây là lần đầu tiên gặp tình huống nguy cấp như vậy. “Lúc đó, cả 3 người chúng tôi đều tham gia cấp cứu, khách phải chờ lâu. Tôi bảo họ nếu vội thì đi chỗ khác ăn, thậm chí tắt luôn đơn hàng online. Cứu người quan trọng hơn kinh doanh”, anh nói.

Anh Lý chia sẻ, anh, vợ anh và anh vợ đều là dân địa phương, chưa từng học qua lớp cấp cứu chuyên nghiệp, chỉ học “qua tivi”.

Chủ quán - anh Lý Mộc Vượng chia sẻ điều xúc động khi làm việc tốt. Ảnh: QQ

Anh Lý cho biết, tinh thần giúp đỡ người khác là truyền thống của gia đình: “Ông, cha tôi đã luôn dạy rằng thấy ai gặp nạn thì phải giúp. Chúng tôi phát huy truyền thống, làm hết sức có thể để cứu người gặp nạn”.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Đa số cảm kích tấm lòng của gia đình anh Lý, đồng thời chúc cho quán của anh kinh doanh ngày càng phát đạt.