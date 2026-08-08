Từ quá trình rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư...

Trong căn nhà nhỏ dùng để trông coi rẫy cao su ở ấp Thuận Phú, xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai), ông Nguyễn Văn Khỏi (65 tuổi) sống một mình, không giấy tờ tùy thân, không người thân thích. Hàng xóm chỉ biết người đàn ông này đã gắn bó ở đây từ rất lâu, lặng lẽ mưu sinh qua ngày.

Người thân ông vỡ òa ngày gặp lại ông Khỏi. Ảnh: C.N

Hồi tháng 5, trong quá trình rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư và hỗ trợ cấp giấy tờ cho người yếu thế theo Đề án 06 của Chính phủ, Công an xã Thuận Lợi phát hiện ông Khỏi là trường hợp đặc biệt ở địa phương.

Qua nhiều lần trò chuyện, cán bộ công an mới dần thu thập được những mảnh ký ức ít ỏi. Ông Khỏi nhớ mình từng sinh sống ở ấp Xóm Chủ, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang (cũ). Năm 1978, sau một chuyến đi ghe, ông bị thất lạc gia đình rồi lưu lạc khắp nơi trước khi dừng chân ở xã Thuận Lợi.

Ông Khỏi cho biết, ông chỉ nhớ mang máng quê mình ở Xóm Chủ. Bao nhiêu năm qua, mọi thứ cứ nhạt dần. “Nhiều lúc tôi nghĩ chắc người thân không còn ai hoặc cũng chẳng ai nhớ đến mình nữa”, ông nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Tuyển, Trưởng Công an xã Thuận Lợi cho biết, những thông tin ông Khỏi cung cấp rất ít, trong khi nhiều địa danh đã thay đổi sau quá trình sắp xếp địa giới hành chính.

"Từ những dữ liệu ít ỏi, chúng tôi kiên trì đối chiếu cơ sở dữ liệu dân cư, rà soát từng đầu mối. Cuối cùng xác định được địa danh ấp Xóm Chủ trong ký ức của ông Khỏi hiện thuộc xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp", Thượng tá Tuyển cho hay.

Căn nhà nhỏ tại rẫy cao su xã Thuận Lợi là nơi gia đình ông Khỏi đoàn tụ. Ảnh: C.N

Ngay sau đó, Công an xã Thuận Lợi phối hợp với Công an xã Gia Thuận tiến hành xác minh. Kết quả tra cứu ban đầu cho thấy, từng có một gia đình có người thân trùng khớp với các thông tin ông Khỏi cung cấp, tuy nhiên gia đình này đã chuyển đi nơi khác sinh sống.

Không bỏ cuộc, lực lượng công an tiếp tục lần theo các đầu mối, kết nối nhiều địa phương, rà soát hồ sơ cư trú và dữ liệu dân cư để tìm kiếm tung tích người thân của ông.

... đến khoảnh khắc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ

Theo Trung tá Lê Thanh Nam, Phó trưởng Công an xã Thuận Lợi, sau nhiều ngày rà soát xác minh, ngày 3/8, Công an xã đã kết nối được với gia đình ông Khỏi đang sinh sống tại Cần Giờ (TPHCM).

Sau khi đối chiếu thông tin từ cả hai phía, người thân xác nhận ông Khỏi chính là thành viên trong gia đình đã mất liên lạc từ năm 1978.

"Đó là khoảnh khắc rất xúc động đối với chúng tôi. Sau gần nửa thế kỷ, cuối cùng gia đình cũng có thể xác nhận ông Khỏi vẫn còn sống", Trung tá Nam chia sẻ.

Giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình khi gặp ông Khỏi. Ảnh: C.N

Theo người thân, suốt 48 năm qua, gia đình chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, nhiều lần dò hỏi khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Có thời điểm mọi người nghĩ ông Khỏi đã không còn, song hy vọng đoàn tụ chưa bao giờ tắt.

Ngày 5/8, anh chị em cùng nhiều người thân đã có mặt tại xã Thuận Lợi để đón ông Khỏi trở về.

Cuộc gặp gỡ sau gần nửa thế kỷ xa cách diễn ra trong không khí nghẹn ngào. Những cái ôm siết chặt, những tiếng gọi "anh", "cậu" tưởng chừng chỉ còn trong ký ức nay vỡ òa hạnh phúc.

Ngày đoàn tụ, ông Khỏi nhiều lần xúc động gửi lời cảm ơn lực lượng Công an xã Thuận Lợi và các đơn vị đã không quản ngại khó khăn để giúp ông tìm lại người thân.

"Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày được gặp lại anh em của mình", ông Khỏi xúc động nói.

Đại diện gia đình ông Khỏi cho biết, sự mất tích của ông luôn là nỗi day dứt đối với người thân suốt gần nửa thế kỷ qua. Kể từ lần thất lạc năm 1978, gia đình đã nhiều lần đi khắp nơi tìm kiếm nhưng đều bặt vô âm tín. Dù thời gian trôi qua, mọi người vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tin tức về ông.

"Bà ngoại tôi, mẹ tôi và cả gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm, ngóng chờ tin tức trong vô vọng. Đến năm 2024, bà ngoại tôi qua đời mà vẫn chưa kịp gặp lại cậu, để lại trong lòng cả gia đình nỗi tiếc nuối khôn nguôi", đại diện gia đình chia sẻ.

Công an xã Thuận Lợi chụp ảnh cùng gia đình ông Khỏi. Ảnh: C.N

Theo gia đình, khi nhận được cuộc gọi từ Công an xã Thuận Lợi thông báo đã tìm thấy ông Khỏi sau gần 48 năm thất lạc, cả gia đình gần như vỡ òa vì hạnh phúc. Ngay ngày hôm sau, mọi người lập tức thu xếp công việc để đến Đồng Nai đón ông trở về.

Đại diện gia đình gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai cùng cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thuận Lợi, đặc biệt là Thiếu tá Lương Công Nam. Từ những ký ức rất ít ỏi về tuổi thơ của ông Khỏi, lực lượng công an đã kiên trì xác minh, đối chiếu dữ liệu và kết nối giúp gia đình thực hiện điều tưởng như không thể.