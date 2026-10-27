TRUNG QUỐC - Mất con trai chưa đầy 3 tuổi vào năm 1989, vợ chồng ông Phan đã rong ruổi khắp nơi tìm kiếm suốt 37 năm. Đến tháng 10/2026, nhờ kết quả đối chiếu ADN, gia đình cuối cùng cũng tìm lại được người con thất lạc.

Cả gia đình đoàn tụ trong niềm xúc động sau gần 4 thập kỷ xa cách. Ảnh: 163

Khoảng 12h ngày 23/10, tại trụ sở Đội Điều tra hình sự thuộc Công an huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vợ chồng ông Phan ngoài 70 tuổi ôm chầm lấy người con trai thất lạc suốt 37 năm, bật khóc nức nở.

Sau gần 4 thập kỷ mòn mỏi chờ đợi, gia đình cuối cùng cũng được đoàn tụ, trang 163 đưa tin.

Mùa thu năm 1989, người con trai chưa đầy 3 tuổi của vợ chồng ông Phan bất ngờ mất tích, nghi bị bắt cóc. Cậu bé là con út trong gia đình có 2 anh trai và 1 chị gái, được cả nhà hết mực yêu thương.

Sau biến cố, hai vợ chồng gác lại mọi việc, tự tay viết hàng trăm tờ thông báo tìm người, đi khắp các thị trấn, huyện, thành phố lân cận để dán và hỏi thăm tin tức về con.

Thời điểm đó, điện thoại di động và Internet chưa phổ biến. Để tăng cơ hội tìm thấy con, hai vợ chồng thậm chí còn đến Đài Truyền hình Hồ Bắc, đăng phát một đoạn quảng cáo tìm người thân dài 1 phút.

Chỉ trong tháng đầu tiên, gia đình đã tiêu tốn hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 27 triệu đồng), một khoản tiền rất lớn đối với một gia đình bình thường lúc bấy giờ.

Dù đã đi khắp nơi, tốn nhiều tiền bạc và công sức, họ vẫn không có tin tức về con trai. Thế nhưng, suốt 37 năm, hai vợ chồng chưa từng từ bỏ hy vọng.

Năm 2014, hưởng ứng "chiến dịch đoàn tụ” của lực lượng công an Trung Quốc, vợ chồng ông Phan chủ động đến cơ quan công an lấy mẫu máu để đưa vào cơ sở dữ liệu ADN phục vụ công tác phòng, chống nạn buôn bán người.

Tháng 10/2026, mẫu ADN của hai vợ chồng trùng khớp với mẫu của một người đàn ông 41 tuổi họ Hoàng, hiện sống tại tỉnh Hồ Nam. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Thông Thành khẩn trương liên hệ, xác minh nhiều lần và xác nhận anh Hoàng chính là người con trai đã thất lạc của gia đình ông Phan.

Ngày đoàn tụ, cả gia đình đã có mặt từ sớm để chờ đợi người con trai trở về. Khi con trai xuất hiện, vợ chồng ông Phan không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy cậu sau 37 năm xa cách.

Người cha 71 tuổi nắm chặt tay con, khóc nghẹn. Các thành viên trong gia đình cũng ùa đến, ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc sau gần 4 thập kỷ chờ mong.

Sau buổi đoàn tụ, gia đình trao tặng lực lượng công an lá cờ lưu niệm với dòng chữ “Vì nhân dân tìm người thân, tận tụy hết lòng giúp gia đình thực hiện ước nguyện đoàn viên”, để bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của các cán bộ.