Trang web của Phủ Tổng thống Hàn Quốc mới đây đăng loạt hình ảnh phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, bà Kim Hae Kyung trong tà áo dài màu hồng nhạt cùng với lời cảm ơn gửi đến phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly.

Lời cảm ơn được đăng bằng cả 2 ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt.

Trong lời cảm ơn, phu nhân Kim Hae Kyung chân thành cảm ơn phu nhân Ngô Phương Ly đã gửi tặng món quà quý giá là bộ áo dài.

Hình ảnh phu nhân Kim Hae Kyung trong tà áo dài. Ảnh: Văn phòng Phủ Tổng thống Hàn Quốc

"Tôi xin chân thành cảm ơn bà đã gửi tặng món quà quý giá. Nhận món quà với tâm trạng đầy háo hức, tôi đã ghi lại khoảnh khắc đón nhận nó bằng những bức ảnh, để lưu giữ niềm vui ấy thật lâu.

Tôi có thể cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam qua tà áo dài màu hồng xinh xắn. Tôi vẫn còn nhớ rõ kỷ niệm chúng ta cùng chia sẻ văn hóa qua bộ Hanbok lần trước. Tôi sẽ trân trọng và gìn giữ tấm lòng ấm áp mà bà đã gửi gắm", nội dung lời cảm ơn của phu nhân Tổng thống Hàn Quốc.

Phu nhân Kim Hae Kyung mong muốn tình bạn bền chặt với phu nhân Ngô Phương Ly sẽ góp phần làm cho mối quan hệ hai nước ngày càng sâu sắc và tốt đẹp hơn.

Trước đó, ngày 23/4, phu nhân Ngô Phương Ly cùng phu nhân Kim Hae Kyung tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

Phu nhân Kim Hae Kyung chia sẻ rất thích chiếc áo dài mà phu nhân Ngô Phương Ly tặng bởi chiếc áo thể hiện nét đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam và rất phù hợp với hoạt động ngoại giao văn hóa.

Phu nhân Ngô Phương Ly và phu nhân Kim Hae Kyung tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn là biểu tượng của bản sắc, trí tuệ và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Trong công tác đối ngoại, hình ảnh người phụ nữ trong tà áo dài luôn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, hội nhập.