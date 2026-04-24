Khoảng 18h ngày 23/4, trước giờ khai mạc 1 tiếng, dòng người đã ùn ùn đổ về công viên Lê Văn Tám (phường Tân Định, TPHCM) để thưởng thức các loại bánh mì. Khu vực xung quanh trở nên đông đúc, không khí lễ hội rộn ràng từ sớm khi các gian hàng tất bật chuẩn bị phục vụ khách.

Với chủ đề “Bánh mì Việt Nam, giá trị ẩm thực thế giới - lan tỏa năm châu”, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 không chỉ tôn vinh tinh hoa ẩm thực mà còn mang đến không gian giao thoa văn hóa Việt - Pháp đầy màu sắc.

Tại gian hàng bánh mì Huỳnh Hoa, người dân xếp hàng kín mít, nhân viên làm việc liên tục, không ngơi tay để kịp phục vụ những ổ bánh mì nhanh nhất cho khách

Để phù hợp với lượng khách tham quan năm nay, bánh mì Huỳnh Hoa giảm kích cỡ bánh xuống mức trung bình, giá 61.000 đồng mỗi ổ, nhằm tiếp cận nhiều thực khách hơn. Ngay trong ngày đầu, gian hàng đã chuẩn bị khoảng 30kg cho từng loại nguyên liệu như thịt, chả, chà bông và pate để phục vụ khách

Chú Trần Văn Hậu (phường Tân Hưng) chia sẻ: “Tôi phải xếp hàng hơn 30 phút mới tới lượt mua được bánh mì. Hôm nay, tôi cùng vợ đến để trải nghiệm không khí lễ hội và thưởng thức bánh mì ngay tại chỗ”

Tại khu vực bánh mì Cụ Lý gần cổng chào, đông đảo người dân xếp hàng chờ thưởng thức loại bánh mì đặc trưng với 5 loại chả gồm: chả bò thì là, chả quế, chả lụa, chả thủ và chả chiên. Điểm thu hút của gian hàng là bánh mì không dùng bơ và pate, phù hợp với những thực khách không thích vị béo ngậy

Anh Thiện chia sẻ: “Chúng tôi phải chuẩn bị khoảng 700-800 ổ bánh mì để phục vụ trong ngày hôm nay”, đồng thời cho biết không khí năm nay sôi động, náo nhiệt hơn hẳn năm ngoái khi lượng người dân và du khách đổ về rất đông

Bạn Đỗ Nguyễn Ngọc Bảo Hân (quận Bình Thạnh) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia Lễ hội Bánh mì. Hôm nay em được bạn rủ đến và cũng lần đầu thử bánh mì Cụ Lý. Dù không có pate và bơ, em vẫn thấy bánh không hề khô, và vị từ các loại chả rất đậm đà”

Bên cạnh các loại truyền thống, bánh mì còn được biến tấu đa dạng với những phiên bản ăn kèm đồ ngọt như kem hoặc trái cây

Ông Colin Thompson, du khách đến từ Australia, chia sẻ rằng ông rất ấn tượng với lễ hội: “Không gian tổ chức tuyệt vời, đồ ăn ngon và cách sắp xếp rất chuyên nghiệp. Bánh mì ở đây luôn tươi mới, có thể dễ dàng tìm thấy ở nhiều nơi và chất lượng lúc nào cũng đảm bảo. Tôi đặc biệt thích lớp vỏ giòn rụm. So với quê nhà, bánh mì Việt Nam có hương vị phong phú hơn nhờ sự kết hợp của rau tươi, thịt… Thực sự rất hấp dẫn!”

Lần đầu dự lễ hội, chị Margot Blaise (du khách đến từ Pháp) cho biết rất thích bánh mì Việt Nam, đặc biệt là vị cay, lớp vỏ giòn và phần nhân đậm đà. Theo chị, hương vị này còn hấp dẫn hơn cả sandwich ở quê nhà.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, lễ hội năm nay tiếp tục khẳng định sức hút của các sự kiện ẩm thực quy mô lớn, với quy mô ngày càng được mở rộng qua từng năm. Qua đó, bánh mì dần được định vị như một biểu tượng văn hóa ẩm thực của Việt Nam, đồng thời các yêu cầu về an toàn thực phẩm cũng được tăng cường kiểm soát chặt chẽ

Bước sang năm thứ 4 tổ chức, lễ hội được đầu tư theo chiều sâu với nhiều nội dung nâng cấp, xuất hiện yếu tố quốc tế, các tọa đàm chuyên đề cùng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó, bánh mì được định vị trong chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia