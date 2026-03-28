Từ 5h sáng, tiếng động cơ và ánh đèn của đoàn xe đã làm cả ngôi làng thức giấc. Bên cạnh các dòng xe quen thuộc như Mercedes, Audi hay Land Rover, điểm gây chú ý là dàn xe chuyên dụng dùng để vận chuyển chất thải, lần đầu xuất hiện trong một đám cưới, trang QQ đưa tin.

Chú rể Phan Hạo Nam (sinh năm 1995) là công nhân trong ngành này. Trước đám cưới khoảng 10 ngày, anh đăng video kêu gọi đồng nghiệp trên cả nước lái xe đến chung vui. Hơn 50 người đã tham gia hưởng ứng, nhưng do điều kiện địa phương, anh chọn 9 xe tham gia đoàn rước dâu.

“Tôi muốn mọi người nhìn nhận công việc của chúng tôi một cách tích cực hơn. Đây cũng là dịp để anh em trong nghề có cơ hội gặp gỡ, vui vẻ cùng nhau”, chú rể chia sẻ.

Dàn xe hút chất thải đi bên cạnh những xe sang khác thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ

Cô dâu Lý Nhã Tình, cũng sinh năm 1995, từng là giáo viên mầm non hơn 4 năm. Sau khi quen Phan Hạo Nam tại Ninh Ba (Chiết Giang), chị quyết định nghỉ việc, rời quê đến với anh.

Nói về đoàn xe đặc biệt, cô dâu thẳng thắn: “Tôi thấy khá lãng mạn. Công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn là lao động chân chính, sống ổn định”.

Đoàn xe rước dâu di chuyển hơn 2 giờ để tới nhà gái. Trên đường đi, hình ảnh dàn xe hút chất thải thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên đường quay video, cho biết “chưa từng thấy đám cưới nào như vậy”.

Ít ai biết, ban đầu gia đình cô dâu từng có chút băn khoăn khi biết nghề nghiệp của chú rể. Em trai cô dâu thậm chí từng lo lắng đến mức bật khóc. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, gia đình dần thay đổi suy nghĩ.

“Chỉ cần anh ấy là người tử tế, có trách nhiệm, mang lại cuộc sống ổn định cho chị tôi là đủ”, em trai cô dâu chia sẻ.

Cô dâu hạnh phúc bên chú rể, không suy nghĩ nhiều về đoàn xe rước đặc biệt. Ảnh: QQ

Gia đình chú rể có hơn 20 năm làm nghề vận chuyển chất thải. Từ hai bàn tay trắng, hiện họ đã ổn định tại Ninh Ba, sở hữu nhà riêng, ô tô cá nhân và nhiều xe chuyên dụng, tạo việc làm cho một số lao động.

Theo những người trong nghề, dù vất vả, đây là công việc có thu nhập khá.

Không chỉ là đám cưới, đây còn trở thành dịp để những người cùng nghề gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Trước ngày cưới, nhiều người tụ tập bên các xe chuyên dụng để bàn về kỹ thuật, thị trường và hướng phát triển ngành.

Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất nghi lễ, cặp đôi trở về quê chú rể tổ chức tiệc. Giữa không gian làng quê, những chiếc xe đặc biệt đỗ xen kẽ bên cánh đồng, tạo nên hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa gần gũi.

Đám cưới “khác thường” này không chỉ gây tò mò, mà còn khiến nhiều người nhìn nhận lại về giá trị của những nghề lao động tưởng chừng bình dị nhưng không thể thiếu trong xã hội.