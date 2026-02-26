Chủ nhân của hành trình đặc biệt này là anh Tân, 26 tuổi, thông tin từ 163. Chia sẻ với truyền thông, anh cho biết đã một mình lái xe suốt 932km, mất hơn 12 tiếng từ Giang Tây đến Quý Châu (Trung Quốc) để hỏi cưới bạn gái.

Anh Tân chia sẻ, thời điểm xuất phát, quãng đường dài khiến anh cảm thấy có phần mệt mỏi. Tuy nhiên, càng gần điểm đến, cảm xúc càng dâng cao, sự háo hức khiến thời gian như trôi nhanh hơn. Dù vậy, anh luôn đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu và cuối cùng đã đến nhà bạn gái một cách thuận lợi.

Cặp đôi quen nhau từ thời đại học và đã gắn bó suốt 4 năm. Mùng 6 Tết, anh Tân chính thức lên đường sang nhà gái hỏi cưới. Lễ đính hôn diễn ra vào mùng 9 âm lịch và cả hai đang chuẩn bị cho đám cưới trong năm nay.

Anh Tân đi hỏi cưới vợ với chiếc xe hơi nổi bật. Ảnh: QQ

Trên suốt chặng đường, tấm băng rôn đặc biệt với nội dung “cho tôi đi trước, tôi sang Quý Châu hỏi cưới...” khiến nhiều tài xế chú ý. Không ít người bấm còi chúc mừng, hạ kính xe vẫy tay động viên.

Có thời điểm ùn tắc kéo dài, một cô gái còn xuống xe bắt tay anh và nói lời chúc: “Chúc mừng anh nhé!”. Nhiều người ghi lại khoảnh khắc này và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến câu chuyện lan tỏa mạnh mẽ.

Khoảnh khắc anh Tân gặp lại bạn gái sau hành trình dài cũng đầy xúc động. Theo lời anh Tân, bạn gái “cười tươi rạng rỡ, hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt”. Trước sự quan tâm và những lời chúc từ cộng đồng mạng, anh và vị hôn thê đều bày tỏ sự vui mừng, biết ơn.

Anh cũng thẳng thắn chia sẻ, bản thân không muốn chiếm dụng quá nhiều sự chú ý của công chúng, nhưng có một “mong muốn riêng”: “Tôi chỉ muốn cả thế giới biết rằng mình đã cưới được người mình yêu nhất”.