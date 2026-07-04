John mang theo tấm hình có kích thước như người thật của SaKira Saw. Ảnh: John Muaythai John

John Muaythai John sinh sống tại Malaysia, dự định tổ chức đám cưới với vị hôn thê SaKira Saw vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, SaKira Saw đã đột ngột qua đời vào ngày 23/6. Đến ngày 28/6, John tổ chức một buổi lễ cưới đặc biệt, dùng tấm ảnh lớn bằng kích thước thật để thay thế cho SaKira Saw.

Trên trang Facebook cá nhân, John đăng tải thiệp mời và mời những người từng biết đến hai người cũng như những người đã nhận thiệp cưới trước đó tham dự buổi lễ, theo AsiaOne.

“Xin trân trọng mời tất cả những ai đã quan tâm và biết đến chúng tôi, cũng như những người nhận thiệp cưới, dành thời gian đến chứng kiến buổi lễ muộn màng nhưng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa này”, John viết.

Anh cho biết tình yêu giữa hai người sẽ không kết thúc theo sự ra đi của SaKira, mà sẽ “hóa thành sự chở che và những lời chúc phúc vĩnh cửu”.

Theo văn hóa địa phương, đây là đám cưới ma, một hình thức tưởng niệm, được thực hiện với niềm tin rằng hai người sẽ nên duyên vợ chồng ở thế giới bên kia.

Buổi lễ được tổ chức tại Butterworth, bang Penang (Malaysia), trong một không gian cưới được trang trí công phu theo phong cách truyền thống. Ở trung tâm là thảm đỏ trải dài, John bước đi cùng một tấm ảnh cô dâu mặc váy cưới có kích thước người thật của SaKira.

Trong buổi lễ, khách mời vỗ tay khi chú rể cùng đoàn nhà trai tiến vào khu vực làm lễ.

Một đoạn video cũng ghi lại cảnh John quỳ bên quan tài và bật khóc. Sau đó, anh tiếp tục tham gia các nghi thức như chụp ảnh cùng khách mời và cắt bánh cưới.

“Hôm nay, cuối cùng anh cũng cưới được em”, John viết trên Facebook.

Anh cho biết việc gặp SaKira là “phúc lành lớn nhất” trong cuộc đời anh. Anh tin hai người sẽ gặp lại nhau vào kiếp sau.

John cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tổ chức lễ cưới tại khách sạn như kế hoạch ban đầu, mà phải thực hiện trong hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên, anh tin rằng người yêu có thể cảm nhận được “trọn vẹn tình yêu và sự chân thành” của anh.

Đám tang của SaKira được tổ chức 1 ngày sau buổi lễ cưới đặc biệt này.