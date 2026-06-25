3 hôn lễ với 10 mâm lễ vật

Na Si Kine (tên thường gọi là Kin, SN 1996, quê ở Châu Phong, An Giang, người dân tộc Chăm) và Lê Tiến Nghĩa (SN 1996, quê Cần Thơ, dân tộc Kinh) về chung một nhà sau 8 năm tìm hiểu. Đám cưới của họ được tổ chức vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2026.

Gần 2 tháng trôi qua, cặp đôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc khi được trải nghiệm những điều mới lạ và đầy thú vị trong ngày trọng đại của mình.

Video ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trong đám cưới của cặp đôi

Kin chia sẻ, do khác biệt văn hóa – tôn giáo, họ đã tổ chức 3 đám cưới, kéo dài suốt 7 ngày, mỗi hôn lễ mang màu sắc đặc trưng của từng đồng bào dân tộc.

Đám cưới tại nhà gái được tổ chức trong 3 ngày, theo giáo lý Hồi giáo. Đám cưới nhà trai được tổ chức trong 2 ngày theo phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt.

Quê ngoại của Kin ở tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là thành phố Cần Thơ). Vì ông bà ngoại Kin là người dân tộc Khmer nên cũng muốn tổ chức cho cháu gái hôn lễ riêng theo phong tục truyền thống của người Khmer. Vì vậy cặp đôi có thêm một đám cưới kéo dài 2 ngày với nhiều điều thú vị.

Kin kể, đám cưới tại nhà gái được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Chăm. Nhà trai mang đến 10 mâm lễ vật gồm: trái cây, trang phục, mỹ phẩm, nước hoa, khăn đội đầu, tiền mặt... Sau đó, nhà gái sẽ gửi lại một khay bánh truyền thống để trả lễ.

“Những lễ vật đó, chú rể chuẩn bị theo sở thích của tôi”, Kin nói.

Đám cưới tại nhà gái được tổ chức trong 3 ngày

Trước ngày lễ chính, bà con tụ họp tại nhà gái để làm bánh truyền thống, nấu món cà ri bò và dựng rạp.

Trong ngày cưới đầu tiên, cô dâu, chú rể làm lễ cột tay và lễ Nikah – nghi thức hôn nhân chính thức trong đạo Hồi.

Vào ngày thứ hai, cô dâu, chú rể làm lễ “lên ghế”. Cả hai ngồi lên ghế lễ để hai bên gia đình làm lễ cầu nguyện, chúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc.

“Ngày thứ ba là lễ đưa rể. Thay vì đón dâu, người Chăm thực hiện nghi lễ đón rể về nhà vợ. Một vị chức sắc trong làng cầm khăn tay dẫn chú rể cùng đoàn nhà trai tiến vào nhà gái trong tiếng nhạc truyền thống”, Kin chia sẻ.

Nghi thức "lên ghế", cầu phúc cho cặp đôi

Dù đã được giới thiệu và hướng dẫn trước đó 1 năm nhưng phong tục cưới hỏi ở nhà gái vẫn khiến Tiến Nghĩa bất ngờ. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là phần nghi lễ nhiều và kéo dài. Dẫu vậy, người thân, xóm giềng vẫn kiên trì thực hiện cùng cô dâu, chú rể.

Đám cưới tại nhà trai được tổ chức theo phong tục truyền thống của người Việt. Tuy nhiên, vì cô dâu theo đạo Hồi và chú rể đã nhập đạo cùng cô dâu nên một số nghi lễ đã được giản lược.

“Nhà trai thay rượu bằng trà khi mời nhà gái. Các món ăn đãi nhà gái cũng được làm riêng, chủ yếu là hải sản. Tôi rất biết ơn vì bố mẹ chồng đã thấu hiểu cho tôi và hết mực tôn trọng nhà gái”, Kin nói.

Lễ vật nhà trai gửi đến nhà gái

Trong đám cưới 2 ngày tại quê ngoại của Kin, cô dâu, chú rể không thực hiện nghi lễ, chỉ làm 26 mâm cỗ báo hỷ. Tuy nhiên, đôi trẻ vẫn mặc trang phục cưới truyền thống của người Khmer và không gian cưới cũng được trang trí độc đáo, mang đậm nét văn hóa của dân tộc này.

Kin thừa nhận, tổ chức đám cưới dài ngày với nhiều nghi lễ khiến cô có chút mệt. Trong 7 ngày, cô dâu thay 6 bộ váy, liên tục quỳ làm lễ và đứng tiếp đón khách mời.

“Dẫu vậy, chúng tôi vẫn hạnh phúc vô cùng khi được trải nghiệm những điều mới mẻ trong hôn lễ, đặc biệt, được hai bên gia đình yêu thương và chúc phúc”, Kin chia sẻ.

Chuyện tình 8 năm bền bỉ

Kin và Nghĩa có 8 năm yêu đương đầy trắc trở. Cặp đôi quen biết nhau vào năm 2017 khi cùng làm việc tại một siêu thị. Kin “cảm nắng” trước nên chủ động kết bạn nhưng đến tháng 9/2018, họ mới thổ lộ tình cảm và chính thức hẹn hò.

Đám cưới tại nhà trai ở Cần Thơ

Lo sợ bố mẹ không cho yêu người ngoại đạo, Kin đã giấu gia đình suốt 3 năm. Khi biết chuyện, gia đình hai bên phản đối vì lo ngại khác biệt tôn giáo, văn hóa sẽ khiến cặp đôi không có hạnh phúc.

“Chúng tôi không chia tay nhưng cũng không cãi lời cha mẹ. Hai đứa cứ bên nhau như vậy”, Kin kể.

Một ngày, Nghĩa nói với mẹ: “Con yêu Kin rất nhiều. Nếu mẹ không chịu thì con với cô ấy sẽ sống mãi thế này chứ chẳng còn cách nào cả”. Thương con trai, mẹ Nghĩa đã tác thành cho cặp đôi, sẵn sàng để con cải đạo.

“Mẹ anh ấy nói với tôi: ‘Cô không ngăn cản hai đứa nữa. Cô sẽ thương con như con gái ruột’. Ba mẹ biết tôi thật lòng thương anh thì cũng mềm lòng”, Kin nói.

Đám cưới tại quê ngoại của cô dâu

Kể từ khi chấp thuận, gia đình hai bên hết lòng yêu thương và lo lắng cho cặp đôi. Họ dày công chuẩn bị, sắp xếp để tổ chức cho các con hôn lễ chu toàn.

Mẹ Nghĩa chuẩn bị 10 mâm lễ vật theo ý thích của Kin, hoa cầm tay trong ngày cưới cũng cho cô lựa chọn. Tấm thiệp mời cưới bên nhà trai, bà cẩn thận thêm tên theo đạo Hồi của chú rể ở bên cạnh để thể hiện sự tôn trọng với nhà gái.

“Tôi không biết nói điều gì khác ngoài hai chữ ‘biết ơn’. Tôi biết ơn hai đứa đã kiên trì với tình yêu của mình, biết ơn hai bên gia đình đã bao dung, bỏ qua những lo ngại để tác thành cho chúng tôi.

Và tôi biết ơn khi mình có 3 hôn lễ đẹp và đáng nhớ đến như vậy”, Kin xúc động nói.

Ảnh và video: NVCC